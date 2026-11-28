مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به فعالیت ۲۷۰۰ سازمان مردم‌نهاد در حوزه سلامت، بر لزوم تدوین یک سازوکار منسجم و مشارکتی برای انتخاب نمایندگان سازمان‌های فعال در حوزه افراد دارای ناتوانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افشین فرهانچی مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در جلسه تعیین نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه افراد دارای ناتوانی، با ارائه آماری از وضعیت موجود اظهار داشت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۷۰۰ سازمان مردم‌نهاد در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند که از این میان، ۱۵۰ سازمان در سطح ملی و سایر سازمان‌ها در سطوح استانی و شهرستانی مشغول به کار هستند. وی همچنین افزود که از میان ۱۶ شبکه کشوری موجود در کشور، ۶ شبکه به حوزه سلامت اختصاص یافته است.

فرهانچی با بررسی تفاوت‌های ساختاری در انتخاب نمایندگان، تصریح کرد: فرآیند انتخاب نمایندگان در سطوح استانی و شهرستانی، از طریق شوراهای حمایت و گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد و برگزاری انتخابات، تا حد زیادی نهادینه شده است؛ اما در سطح ملی، به دلیل گستردگی تعداد سازمان‌ها و فقدان یک سازوکار اجرایی منسجم، چالش‌های موجود است.

وی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل «شورای عالی توانبخشی» بر پایه سند ملی توانبخشی، افزود: با توجه به ضرورت حضور نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه، تلاش بر آن است که انتخاب نماینده بر اساس رویکردی مشارکتی و از طریق سازوکاری مشخص صورت گیرد.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت با تبیین مفهوم نمایندگی، تأکید کرد: انتخاب نماینده فراتر از معرفی یک فرد است؛ بلکه باید سازوکاری برای برقراری ارتباط مستمر میان نماینده و سازمان‌های ذی‌نفع تعریف شود. این ساختار باید امکان انتقال مطالبات سازمان‌ها به شورا و همچنین انتقال تصمیمات شورا به بدنه سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم سازد.

فرهانچی با اشاره به حساسیت این مسئولیت، خاطرنشان کرد: نمایندگی یک جمع، مسئولیتی پیچیده است که نیازمند تعهد، پاسخ‌گویی و ارتباط مؤثر است. نماینده باید بتواند دیدگاه‌های ذی‌نفعان را به‌درستی منتقل کرده و در عین حال، پاسخ‌گوی آن‌ها باشد؛ حتی در مواردی که میان دیدگاه جمع و نظر شخصی وی تفاوت وجود داشته باشد.

وی در پایان، با دعوت از حاضرین برای معرفی تشکل‌های خود و ارائه پیشنهادها، بر ضرورت دستیابی به توافق جمعی پیرامون «سازوکار انتخاب نماینده»، «تعیین وظایف وی» و «نحوه برقراری ارتباط مستمر با سازمان‌های مردم‌نهاد و ذی‌نفعان حوزه توانبخشی» تأکید نمود.