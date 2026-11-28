به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز تا بعد از ظهر با تداوم وزش باد شمال غربی روی خلیج فارس، دریا بویژه در مناطق جنوبی و در فراساحل در برخی ساعت‌ها تا حدودی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

طلیعه محمدی افزود: همچنین با ورود تدریجی سامانه بارشی به استان از روز دوشنبه و تقویت آن طی روز‌های سه‌شنبه تا جمعه، وقوع بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق، ریزش تگرگ و وزش باد، مورد انتظار است.

وی همچنین از روند کاهشی دمای هوا از روز سه‌شنبه خبر داد.

کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعت‌هایی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا شمالی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، امروز روی دریا در ساعت‌هایی ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

محمدی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر در فراساحل و مناطق جنوبی در ساعت‌هایی از وقت امروز تا ۱۵۰ سانتیمتر و فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۵:۳۰، مد اول ساعت ۱۲:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه رخ خواهد داد.