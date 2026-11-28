کاروان ۲۰۰ نفری زائران عراقی «تعجیل فرج»، پس از ۳۰ روز پیاده‌روی از شهر کوت عراق، با دل‌هایی لبریز از شوق، وارد خاک ایران شده و به شهر بهشهر رسیدند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در مسیری که هر قدمش نذر ظهور است و هر گامش فریاد عشق، کاروان ۲۰۰ نفری زائران عراقی با نام پرمعنای «تعجیل فرج»، پس از ۳۰ روز پیاده‌روی از شهر کوت عراق، با دل‌هایی لبریز از شوق، وارد خاک ایران شده و به شهر بهشهر رسیدند.

حضور این کاروان با استقبال گرم خیرین منطقه و میزبانی صمیمانهٔ اهل‌بیت (ع) همراه بود که با پذیرایی از این زائرانِ مشتاق، در این مسیرِ پرافتخار همراهی کردند.

سفرِ این کاروان هنوز به پایان نرسیده است؛ آنان قرار است پس از ۱۳ روز دیگر از پیاده‌روی، خود را به مشهد مقدس برسانند تا در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) زیارت خود را به کمال برسانند و از فیض وجود امام هشتم (ع) بهره‌مند شوند.

کاروان «تعجیل فرج» تنها یک گروه از زائران نیست؛ بلکه نمادی از امید شیعیان به ظهور منجی عالم بشریت است. آنها در این سفر طولانی، میان خستگی جسم و اشتیاق روح، پیوند میان عراق و ایران و بارگاه‌های مطهر را با گام‌های خود مستحکم‌تر می‌کنند.