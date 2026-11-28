رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد گفت: اثر عکاس جوان و خوش ذوق مهابادی در مسابقات بین المللی روسیه عنوان بهترین عکس را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیامند جوانبخت افزود: مسابقات بین المللی عکاسی روسیه با حضور پنج هزار و ۲۸۴ عکاس و ارائه ۲۱ هزار و ۳۵۲ عکس از سراسر جهان برگزار شد.

وی اضافه کرد: این عکاس جوان در مسابقات بین المللی عکاسی روسیه با عنوان ۳۵AWARDS ۲۰۲۶–Successful Mobile Shot و در بخش کار موفق به کسب عنوان ارزشمند BEST OF CONTEST (بهترین عکس مسابقه) شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد با تشریح عکس انتخاب شده شکیبایی در این جشنواره بین المللی گفت: این تصویر روایتی از انسان‌هایی است که در سکوت، زیر فشار سختی‌های زندگی و در دل روزمرگی، همچنان به کار و تلاش ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: این اثر فراتر از ثبت یک تصویر است؛ تلاشی برای دیدن لحظه‌هایی که شاید در نگاه اول ساده و معمولی به نظر برسند، اما در دل خود داستانی عمیق از زندگی، انسان و جامعه دارند.

اثر عکاس مهابادی در مسابقات بین المللی روسیه عنوان بهترین را کسب کرد.

شمال شکیبایی عکاس و هنرمند جوان و متولد ۱۳۷۵ در شهر مهاباد و دانش‌آموخته‌ مهندسی عمران است که هنر عکاسی را از سال ۱۳۹۵ در انجمن سینمای جوانان مهاباد آغاز کرد و اکنون در بخش عکس خیابانی و محیط زیست به یکی از چهره‌های مطرح تبدیل شده است.

او تاکنون در جشنواره‌های ملی و بین المللی موفق به کسب عناوین مختلف شده است.