دومین رزمایش جان فداییان برخوار با حضور ۳۰ گروه از اقشار مختلف مردمی و گردان‌های نظامی و انتظامی برگزار شد.

با حضور ۳۰ گروه مردمی، نظامی و انتظامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت کنندگان در این رزمایش برای حمایت از کشور عزیز ایران آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه خباثت و دسیسه‌های دشمن اعلام کردند.

سردار فتحیان جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) گفت: این حضور نشان از عمق و علاقه مردم به میهن و خواری در چشم دشمنان است.

در این رزمایش گروه‌های مختلف مردمی با رژه در تجمع مردمی میدان انقلاب دولت آباد، اعلام آمادگی خود را به تماشا گذاشتند.