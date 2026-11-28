به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌هایی با عناوینی همچون «کاریابی در منزل» و «درآمد دلاری»، افراد جویای کار به‌ویژه جوانان را به افتتاح حساب در صرافی‌های رمزارزی ترغیب می‌کنند.

وی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران وجوه حاصل از جرائم مالی را به حساب‌های ایجادشده به نام شهروندان منتقل کرده و پس از تبدیل آن به تتر یا سایر رمزارزها، مبالغ را به کیف‌های پول دیجیتال خود منتقل می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان افزود: افرادی که حساب بانکی یا کاربری صرافی رمزارزی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار می‌دهند، ممکن است با پیامد‌های قانونی این اقدام مواجه شوند و ناخواسته در فرآیند جرائم مالی و کلاهبرداری مشارکت کنند.

سرهنگ نقی‌مهر از شهروندان خواست به هیچ عنوان اطلاعات حساب بانکی، حساب کاربری صرافی‌های رمزارزی یا امکان انجام تراکنش‌های مالی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.