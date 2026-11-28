آیت‌الله‌ جوادی آملی با هشدار نسبت به کاهش جمعیت جوان کشور، تأکید کردند: مشکلات اقتصادی و گرانی نباید موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده، از وظایف حکومت اسلامی است.

ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود

ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله‌ جوادی آملی در جلسه درس فقه، با اشاره به اهمیت ازدواج و فرزندآوری در آموزه‌های اسلامی، اظهار کردند: ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) و از دستورات رسمی اسلام است و علما باید مردم و مسئولان را به تسهیل ازدواج جوانان و پرهیز از تأخیر در آن سفارش کنند.

ایشان با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی افزودند: اختلاس و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی از عوامل ایجاد مشکلات معیشتی مردم است و کسانی که زمینه‌ساز این مشکلات هستند، باید از خدا بترسند.

این مرجع تقلید با بیان سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در حمایت از تشکیل خانواده، تأکید کردند: حکومت اسلامی نباید تنها به نهی و تنبیه بسنده کند، بلکه باید زمینه زندگی سالم و ازدواج جوانان را فراهم سازد.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره اقدام امیرالمؤمنین (ع) برای فراهم کردن زمینه ازدواج جوانی از محل بیت‌المال، این رفتار را الگویی برای حکمرانی اسلامی دانستند و بیان کردند: دین تنها به نماز و روزه محدود نمی‌شود، بلکه برای همه شئون زندگی مردم برنامه دارد.

ایشان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، خاطرنشان کردند: جوانان نباید تصور کنند برای ازدواج حتماً باید از ابتدا زندگی مرفه و امکانات فراوانی داشته باشند؛ زندگی ساده و آرام بسیار بهتر از گرفتار شدن در کار حرام است.

این استاد حوزه علمیه قم با هشدار نسبت به پیامد‌های کاهش جمعیت جوان کشور گفتند: اگر کشور از جوانی بیفتد و پس از چند دهه جمعیت آن را سالخوردگان تشکیل دهند، آسیب‌پذیری آن در برابر دشمن افزایش خواهد یافت.

آیت‌الله‌ جوادی آملی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، فراهم کردن زندگی آبرومند برای مردم را زمینه‌ساز استقلال و توانمندی جامعه دانستند و از خانواده‌ها و جوانان خواستند ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر نیندازند.