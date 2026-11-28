به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ جواد خدادوست به مناسبت هفته بسیج که به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، بیان کرد: ما خود را یار کمکی ورزش کشور می‌دانیم و هر کاری در توانمان باشد برای تحقق بسیج ۹۰ میلیونی انجام می‌دهیم.

محله‌محور شدن ورزش از پایگاه‌ها به خیابان‌ها

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: اولین موضوع، محله‌محور کردن ورزش بسیج در شهر‌ها و روستاهاست. بسیاری از پایگاه‌ها امکانات خوبی دارند، اما فقط خودشان استفاده می‌کنند. باید این امکانات در اختیار همه مردم محله قرار بگیرد.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور افزود: وقتی اهالی یک محله کنار هم ورزش کنند، رفیق می‌شوند و انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد.

خدادوست تاکید کرد: ورزش تنها حوزه‌ای است که می‌تواند فردی معتقد و انقلابی را کنار فردی که شاید اعتماد کمتری به نظام دارد، بنشاند و هر دو از موفقیت یک تیم خوشحال شوند. این ظرفیت را باید برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی به کار بگیریم.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور ادامه داد: طرح ترنم نیز در همین راستا ابلاغ شده تا ورزش از مسجد و پایگاه به خیابان و محله بیاید و به صورت مستمر تا سال آینده ادامه پیدا کند، نه اینکه فقط موجی چندروزه ایجاد شود.

خدادوست با انتقاد از وضعیت فعلی استعدادیابی گفت: موضوع استعدادیابی تا حدی مظلوم واقع شده است. گاهی فقط کسی که پول و رانت دارد پیشرفت می‌کند در حالی که بچه‌های مستعد در روستا‌ها به خاطر نداشتن امکانات مالی دیده نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: رسالت ما این است که از دل روستا‌ها استعداد‌ها را به‌صورت کامل رایگان شناسایی کنیم.

خدا دوست تصریح کرد: هیچ هزینه‌ای نباید از خانواده‌ها دریافت شود. این کار را به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم و با فدراسیون‌ها نیز هماهنگ هستیم تا ورزشکار تراز انقلاب تربیت شود.

ورزش فراگیر برای ۲ میلیون کودک کم‌توان ذهنی

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور به یکی از خلأ‌های مهم در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: ۲ میلیون کودک کم‌توان ذهنی، سندرم داون و اوتیسم در کشور داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود هشت میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

خدا دوست افزود: ابلاغ کردیم که سانس‌های اختصاصی و جداگانه برای این کودکان جمع شود. آنها باید در فضای فراگیر و کنار بقیه ورزش کنند تا فرهنگ‌سازی شود و نگاه‌های نادرست جامعه تغییر کند. پدر و مادری که کودک اوتیسم دارد نباید احساس کند در جامعه جایی ندارد.

ورزش بسیج محله‌محور می‌شود؛ استعدادیابی رایگان از دل روستا‌ها

وی ابراز کرد: از شما رسانه مداران می‌خواهیم در فرهنگ‌سازی این موضوع کمک کنید تا خانواده‌ها بدون نگرانی فرزندان خود را به باشگاه‌ها ببرند.

ورزش بسیج نقش تربیتی و حاکمیتی دارد

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور با بیان اینکه ورزش بسیج، نقش حاکمیتی و تربیتی دارد، گفت: ورزشکار تراز انقلاب کسی است که به پرچم و کشورش احترام بگذارد. ما امکانات و بودجه را به استان‌ها به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار می‌بریم، چون استعداد‌های اصلی آنجاست.

خدادوست با بیان اینکه کار ما ورزش برای همه است، افزود: همه باید بتوانند ورزش کنند؛ چه سالم، چه معلول و چه کودک اوتیسم؛ وقتی استعدادی کشف شد، حمایت مالی و معنوی رایگان از او انجام می‌شود تا نبود امکانات مانع پیشرفت نشود.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مجموعه‌های ورزشی در جنگ اخیر گفت: تقریبا حدود ۷۰ درصد مجموعه‌های ورزشی کشور که در کنار پایگاه‌های بسیج بودند، آسیب دیدند این رقم در تهران شاید حدود ۱۰۰ درصد است، اما بازسازی این اماکن در دستور کار است و بودجه آن پیش‌بینی شده تا هرچه سریع‌تر به چرخه بهره‌برداری بازگردند.

همچنین در پایان این نشست از سامانه هوشمند رصد و تحلیل ورزش و سند جامع مفهومی و راهبردی توسعه ورزش محله محور رونمایی شد.