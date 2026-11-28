معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با حضور در قزوین، از پیگیری حقوقی و کیفری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد و گفت: مستندسازی حملات، استفاده از ظرفیت دادگاه‌های بین‌المللی و فعال‌سازی صلاحیت قضایی کشور‌های دیگر برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی عاملان این جنایات در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در نشست بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونی و آمریکا در مدرسه میناب و لامرد شیراز گفت: اقدامات این رژیم و حامیانش تنها علیه ایران نبوده، بلکه تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی را نیز هدف قرار داده است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

غمامی با بیان اینکه قوه قضائیه و دولت از ظرفیت‌های قانونی مختلف برای پیگیری این جنایات استفاده می‌کنند، اظهار داشت: در عرصه داخلی، رسیدگی به خسارات و جنایات مدرسه میناب بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. در این قانون، خسارات مادی، معنوی و تنبیهی پیش‌بینی شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: علاوه بر رسیدگی به خسارات، پرونده‌های کیفری مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز نیز در حال پیگیری است.

غمامی، مستندسازی جنایات را از مهم‌ترین اقدامات دولت با همکاری قوه قضائیه دانست و گفت: باید مشخص شود این جنایات در چه زمانی و به چه شیوه‌ای و با استفاده از چه تسلیحاتی انجام شده‌اند؛ چراکه بخش عمده این تسلیحات، ممنوعه بوده و علیه غیرنظامیان استفاده شده است. این مستندات هم برای پیگیری‌های داخلی و هم برای طرح موضوع در عرصه بین‌المللی اهمیت دارد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ بر ضرورت پیگیری این جنایات در داخل و خارج از کشور افزود: یکی از ظرفیت‌های بین‌المللی، دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی هستند که پیگیری موضوع از این طریق در حال انجام است.

معاون وزیر دادگستری، شورای حقوق بشر را از دیگر ظرفیت‌های موجود برشمرد و اظهار داشت: این شورا گزارشی دقیق، دست‌کم درباره جنایت علیه بشریت در مدرسه میناب، منتشر کرد که عمق فاجعه را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که این جنایت با عمد و آگاهی کامل علیه کودکان صورت گرفته است.

غمامی، فعال‌سازی صلاحیت جهانی کشورهای دیگر را از دیگر راهکارهای پیگیری حقوقی این جنایات عنوان کرد و گفت: نظام قضایی داخلی برخی کشورها این امکان را دارد که به چنین پرونده‌هایی ورود کند. در همین راستا، کشورهای مختلف در حال ارزیابی هستند و در برخی از آن‌ها نیز این روند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده این پیگیری‌ها از سوی قربانیان غیرنظامی و خانواده‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود، افزود: خانواده‌هایی که در حملات به مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و مراکز امدادی و هلال‌احمر آسیب دیده‌اند، در کشورهای مختلف جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی، پیگیری‌های حقوقی خود را دنبال می‌کنند.

غمامی با اشاره به نقش پیشگام آفریقای جنوبی در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بر ضرورت استفاده از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی عاملان این جنایات تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نبود قانون جامع رسیدگی به جنایات بین‌المللی را یکی از نواقص نظام حقوقی کشور دانست و گفت: چهار عنوان مجرمانه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز، به همراه مجازات‌های مربوط به آن‌ها، هنوز به‌صورت جامع در نظام حقوقی کشور شناسایی نشده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری توضیح داد: البته جنایت جنگی پیش‌تر بر اساس قانون الحاق به کنوانسیون‌های ژنو شناسایی شده و طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی نیز تجاوز و جنایت جنگی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما سایر موارد باید در قالب یک بسته قانونی جامع و هماهنگ با نظامات بین‌المللی پیش‌بینی شود.

وی گفت: این نقص قانونی در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در حال حاضر فرایند بررسی آن در نهادهای مربوط ادامه دارد.

تشکیل ۱۲ پرونده قضایی برای مستندسازی جنایات جنگی در قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تشکیل ۱۲ پرونده قضایی در زمینه مستندسازی شهادت‌ها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: این پرونده‌ها برای رسیدگی متمرکز به دادسرای ناحیه ۲۰ تهران ارسال شده است.

عسگری با اشاره به شکل‌گیری جهاد حقوقی و وحدت رویه در جامعه حقوقی استان پس از جنگ رمضان اظهار کرد: در همین راستا، کمیته بررسی آسیب‌های ناشی از جنگ با مشارکت مجموعه جامعه حقوقی استان قزوین تشکیل شد.

وی افزود: دادگستری، کانون و مرکز وکلا و کارشناسان، پزشکی قانونی و دستگاه‌های اجرایی در این کمیته مشارکت دارند و هدف از تشکیل آن، مستندسازی وقایع و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و اقدامات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی علیه کشورمان است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در این فرایند، مستندسازی جنایات در دو بخش شهادت‌ها و خسارات وارده آغاز شد و در نهایت ۱۲ پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی متمرکز به دادسرای ناحیه ۲۰ تهران ارسال شد تا پس از طی مراحل قضایی، به دادگاه ارجاع شود.

عسگری با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی با حضور غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، گفت: این نشست با هدف تبادل نظر، هم‌فکری درباره اقدامات انجام‌شده و انتقال تجربیات استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، آخرین یافته‌های حاصل از پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در سراسر کشور درباره جنایات جنگی، دیدگاه‌های حقوقی و اقدامات انجام‌شده بررسی می‌شود تا با هم‌افزایی و بهره‌گیری از این تجربیات، روند پیگیری پرونده‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

پیگیری حقوقی جنایات جنگی در اولویت مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری جدی ابعاد حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد و گفت: مجلس با هدف رساندن ابعاد این جنایات به افکار عمومی جهان، اقدامات حقوقی و بین‌المللی را دنبال می‌کند.

عباس بیگدلی با اشاره به برگزاری نشست بررسی ابعاد حقوقی جنایات جنگی با ابتکار اداره کل دادگستری استان قزوین و حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پیگیری حقوقی این جنایات بزرگ را در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس ابعاد این جنایات به جهانیان افزود: دانش‌آموزان ما در نقطه‌ای که به دور از فضای جنگی بود و صرفاً برای تحصیل و آموزش حضور داشتند، هدف حمله قرار گرفتند و باید این واقعیت و عمق جنایت استکبار جهانی به گوش مردم دنیا برسد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و در حال آماده‌سازی بررسی‌ها و تحلیل‌های حقوقی است.

بیگدلی گفت: نمایندگان مجلس در مجامع بین‌المللی نیز از حقوق آزادی‌خواهان جهان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دفاع می‌کنند تا ابعاد فاجعه و جنایات استکبار جهانی برای افکار عمومی دنیا روشن شود.

وی تأکید کرد: این موضوع از دستورات اولیه و بااهمیت مجلس است و مجلس شورای اسلامی واکنش جدی به این جنایات نشان داده و اقدامات حقوقی خود را دنبال می‌کند تا این موضوع در اولویت بررسی‌های مجلس قرار گیرد.