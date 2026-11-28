اسقف اعظم کلیسای کاتولیک ملکانی لبنان در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تمجید از توانمندی‌های ایران در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد که منطقه به‌زودی به‌طور کامل از شر این رژیم رهایی یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با حضور در مقر پاتریارک نشین کلیسای کاتولیک ملکانی در منطقه ربوه بیروت، با اسقف اعظم یوسف عبسی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف با اشاره به جایگاه نیایش در سنت مسیحیت و نماز‌های پنج‌گانه در اسلام، بر نقش نماز در پیوند مستمر زندگی روزمره انسان با خداوند و تنظیم حیات بر پایه معنویت تأکید کردند.

مرتضوی در ادامه این نشست، با تشریح وضعیت داخلی ایران و ظرفیت‌های جغرافیایی و بومی کشور، به تحولات پس از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی دشمنان درباره فروپاشی ایران محقق نشده است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر هدایت کشور و امت اسلامی از سوی رهبر جدید انقلاب تأکید کرد.

پاتریارک یوسف عبسی نیز با تمجید از توانمندی‌های ایران در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد که منطقه به‌طور کامل از شر این رژیم رهایی یابد. وی همچنین بر پیوند‌های انسانی میان دو ملت تأکید داشت.

در بخش دیگری از این دیدار، رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر احترام جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت ملی و استقلال لبنان، به منافع عمومی سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و خدمات بانک صادرات ایران برای طوایف مختلف لبنانی، از جمله مسیحیان جنوب لبنان، اشاره کرد.

معرفی پیشینه همزیستی تاریخی ارامنه و سریانی‌ها در ایران و کلیسا‌های کهن کشور، از جمله کلیسای تاریخی ارومیه، بخش دیگری از این گفت‌و‌گو بود. مرتضوی همچنین ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری دینی را تشریح کرد.

دو طرف در ادامه با مرور پیوند‌های فرهنگی ایران و لبنان، به بررسی میراث مشترک ادبیات فارسی و عربی و آثار حافظ، فردوسی و خیام پرداختند.

در پایان این دیدار، بر ضرورت تداوم گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت به‌عنوان یکی از ارکان همزیستی مسالمت‌آمیز و مقابله با افراط گرایی تأکید و مجموعه‌ای از کتاب‌ها و صنایع‌دستی ایرانی به پاتریارک یوسف عبسی اهدا شد. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز آمادگی کامل رایزنی فرهنگی را برای برنامه‌ریزی سفر رسمی پاتریارک یوسف عبسی به ایران اعلام کرد.