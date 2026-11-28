تیم‌های پومسه آقایان و بانوان فارس در هفته اول لیگ برتر پومسه باشگاه‌های کشور ، صاحب چندین نشان رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد ، این رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان در خانه تکواندو استان البرز برگزار شد و نمایندگان استان فارس عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

نتایج به دست آمده در بخش آقایان به شرح زیر است:

در رده سنی انفرادی ۴۱ تا ۵۰ سال، اکبر فروزان به مدال نقره دست یافت. در بخش تیمی ۳۱ تا ۵۰ سال نیز تیم متشکل از اکبر فروزان، محمد رستگار و حامد قربانی‌زاده مدال نقره را کسب کرد.

در بخش تیمی بالای ۵۱ سال، علی جامعیان صاحب مدال برنز شد و در بخش تیمی ۱۸ تا ۳۰ سال، حمیدرضا عباس‌نژاد عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.

در بخش بانوان نیز نمایندگان شایسته استان در قالب تیم بازرگانی علی خوش درخشیدند. فرنیا مصلحی در بخش‌های پومسه ابداعی، پومسه مشترک، ابداعی زیر ۱۷ سال و تیمی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سال، سه مدال طلا و یک مدال نقره کسب کرد. آناهید جمشیدی در بخش‌های تیمی استاندارد ابداعی زیر ۱۴ سال و ابداعی تیمی زیر ۱۷ سال، دو طلا و یک نقره به دست آورد.

همچنین ثنا طغرایی در بخش انفرادی استاندارد یک مدال طلا گرفت. ستایش اردیبهشت در بخش‌های تیمی ابداعی زیر ۱۷ سال و انفرادی پومسه مشترک دو مدال برنز و ملودی هوشیار نیز در بخش‌های تیمی ابداعی زیر ۱۷ سال و انفرادی استاندارد دو مدال برنز را برای کاروان فارس به ارمغان آوردند.