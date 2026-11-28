معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، در جلسه شورای مدیران بنیاد شهید تهران بزرگ، با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۹۲ هزار شهید بسیجی گفت: شهدای بسیجی با اخلاص، جان خود را در راه این شجره طیبه فدا کردند و در مقابل توطئه‌ها و دشمنی‌ها ایستادند. انقلاب اسلامی نیز به برکت خون شهدا استوار مانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جلسه شورای مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۹۲ هزار شهید بسیجی گفت: شهدای بسیجی با اخلاص، جان خود را در راه این شجره طیبه فدا کردند و در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها ایستادند. انقلاب اسلامی نیز به برکت خون شهدا استوار مانده است.

سلیمانی، بسیج را فراتر از یک سازمان، تفکری جامع و ریشه‌دار دانست و افزود: تفکر بسیجی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در خدمت‌رسانی بی‌منت و جهادی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران جلوه‌گر می‌شود؛ رویکردی که با تکیه بر اخلاص و مسئولیت‌پذیری، گره‌گشایی از مسائل این خانواده‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.

سلیمانی با قدردانی از بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ برای اجرای طرح مدیریت مورد، این طرح را گامی مؤثر در تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران دانست و گفت: مدیریت مورد با شناسایی دقیق نیاز‌ها و پیگیری منسجم مسائل هر خانواده، زمینه ارائه خدمات متناسب و شایسته را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولیت در این نهاد را خطیر توصیف کرد و گفت: ایثار و مقاومت، دو کلیدواژه اساسی در حفظ اسلام و انقلاب اسلامی هستند.

وی در پایان با اشاره به فرمایش‌های امامین انقلاب اسلامی تأکید کرد: تا زمانی که گفتمان و نگاه بسیجی در جامعه جاری باشد، انقلاب اسلامی پایدار و ماندگار خواهد ماند.