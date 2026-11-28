همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، مسابقات تنیس روی میز و طناب‌کشی با حضور ورزشکاران و تیم‌هایی از شهر عقدا و روستا‌های اطراف، به همت حوزه سه بسیج ثارالله عقدا برگزار شد.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز و طناب‌کشی به مناسبت هفته بسیج در عقدای اردکان یزد

برگزاری مسابقات تنیس روی میز و طناب‌کشی به مناسبت هفته بسیج در عقدای اردکان یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، مسابقات تنیس روی میز و طناب‌کشی با حضور ورزشکاران و تیم‌هایی از شهر عقدا و روستا‌های اطراف، به همت حوزه سه بسیج ثارالله عقدا برگزار شد. در این رقابت‌ها که در سالن بسیج عقدا برگزار شد، ۲۰ شرکت‌کننده در رشته تنیس روی میز و چهار تیم در رشته طناب‌کشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات تنیس روی میز، حبیب رضایی از پایگاه روستای هفتادر مقام نخست و سید پیمان طبائی از روستای خلیل‌آباد مقام دوم را کسب کردند.

همچنین در رشته طناب‌کشی، تیم پایگاه امام علی (ع) عقدا با غلبه بر حریفان، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در آیین پایانی این مسابقات، سرهنگ ابوالفضل قطب‌الدینی، فرمانده حوزه بسیج ثارالله عقدا، جوایز برگزیدگان را به آنان اهدا کرد.