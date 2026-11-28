به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکترمهرداد شریفی رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: این ایستگاه‌ها با هدف آگاهی‌بخشی، پاسخ‌گویی به پرسش‌های خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت دایر شدند و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفتند.

او افزود: در کنار ایستگاه‌های سلامت، ۷۴۶ جلسه آموزشی با حضور ۱۸ هزار و ۲۸۹ نفر، ۴۹۷ جلسه آموزشی درون‌بخشی ویژه گروه‌های هدف پزشک، مراقب ماما، مراقب سلامت و بهورزان با حضور پنج هزار و ۵۷۴ نفر و ۲۴۹ جلسه آموزشی برون‌بخشی با حضور ۱۲ هزار و ۷۱۵ نفر اجرا شد.

شریفی ادامه داد: در حوزه آموزش هنگام ازدواج نیز استاندارد آموزش‌های ۶ ساعته برای ۱۱ هزار و ۱۸ زوج به تحقق ۱۰۰ درصدی رسید و در مجموع ۴۸۴ هزار و ۷۵۶ مشاوره فرزندآوری به نفر ارائه شد.

رییس مرکز بهداشت استان خوزستان گفت: مجموعه این اقدامات در قالب ایستگاه‌های سلامت، جلسات آموزشی درون‌بخشی و برون‌بخشی، آموزش‌های هنگام ازدواج و مشاوره فرزندآوری، نشان‌دهنده عزم جدی حوزه بهداشت استان برای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و توانمندسازی خانواده‌هاست.