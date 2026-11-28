نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در مرکز ماده ۱۶ نگهداری و درمان معتادان متجاهر، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان روند نگهداری، درمان و توانمندسازی مددجویان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این بازدید، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به فعالیت ۱۶ مرکز ترک اعتیاد در کردستان گفت: از این تعداد، یک مرکز از نوع ماده ۱۶ و ویژه نگهداری معتادان متجاهر است که تمامی هزینه‌های آن از سوی دولت تأمین می‌شود.

محمد پناه افزود: معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری با دستور مقام قضایی و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، مراحل غربالگری را طی می‌کنند و سپس به مدت سه تا شش ماه در این مرکز نگهداری شده و خدمات درمانی و توانبخشی دریافت می‌کنند.

وی ظرفیت اسمی مرکز ماده ۱۶ را ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۵ مرکز دیگر استان از نوع خودمعرف هستند و افراد با معرفی خانواده و پرداخت هزینه‌های مربوط، در این مراکز پذیرش می‌شوند.