عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تشریح اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس دوازدهم از تنقیح بیش از ۱۲ هزار قانون و تعریف ۲۰۰ پژوهش کلان و راهبردی با هدف حل مسائل کشور خبر داد و گفت: معیشت، سلامت و امنیت سه اولویت اصلی مجلس در برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه صف اول با موضوع مجلس در مسیر خدمت و شفافیت در مورد نحوه ارزیابی مجلس گفت: عملکرد هر دوره‌ای از مجلس باید با نگاه به اقتضائات زمان و شرایط آن باشد، به هر مجلسی قرار باشد با فاکتور‌ها و آیتم‌ها و موارد یکسان، امتیاز دهیم، حتما غلط و اشتباه است.

دسته‌بندی بیش از ۱۲ هزار قانون در ۵۰ موضوع برای تسهیل دسترسی و تحلیل حقوقی

وی با اشاره به یکی از اقدامات راهبردی و کلان مجلس دوازدهم اظهار کرد: یکی از اقدامات جدی مجلس در این دوره، تنقیح قوانین است. ما با حجم عظیمی از قوانین مواجه بودیم که دست‌وپای مردم و مسئولان را بسته بود. در بسیاری از موارد، قوانین موازی وجود داشت که یکدیگر را نقض می‌کردند و برخی قوانین نیز متناسب با شرایط و اقتضائات زمان خود تصویب شده بودند. بر همین اساس، مجلس دوازدهم کاهش حجم عظیم قوانین موجود را در دستور کار قرار داد؛ چراکه بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور وجود داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: عناوین این قوانین را نیز محدود کردیم که این اقدام برای مجریان قانون، اندیشمندان، پژوهشگران و افرادی که قصد انجام تحلیل‌های حقوقی در این زمینه را دارند، کمک‌کننده است.

حجت‌الاسلام سلیمی در ادامه گفت: عناوین قوانین را در ۵۰ موضوع دسته‌بندی کردیم که این دسته‌بندی بسیار کمک‌کننده است. برخی از این قوانین نیز به اوایل دوره مشروطه و موضوعات مرتبط با اشخاص بازمی‌گردد.

کاهش قوانین منسوخ و غیرمعتبر برای جلوگیری از سردرگمی مجریان قانون

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: بسیاری از قوانین منسوخ را که مربوط به احوالات و شرایط اشخاص در زمان تصویب آنها بود، کنار گذاشتیم؛ چراکه وقتی حجم قوانین زیاد، پرتکرار و گسترده باشد، مجریان قانون در اجرای آنها دچار سردرگمی می‌شوند.

وی یادآور شد: احکام نامعتبر و غیرصریح را نیز از میان قوانین شناسایی و حذف کردیم. برای نمونه، در حوزه مسائل کیفری بیش از ۳ هزار قانون داشتیم که با تنقیح قوانین، این تعداد به ۱۳۰۰ قانون کاهش یافت.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: این اقدام برای قضات، وکلا، صاحبان دعوا و متهمان بسیار مؤثر است؛ چراکه با این اصلاحات، حدود ۶۰ درصد از قوانین مازاد و سردرگم‌کننده در حوزه کیفری حذف شد و حجم قوانین این حوزه به کمتر از ۴۰ درصد میزان قبلی رسید.

حذف بیش از ۶۰۰ حکم در جریان تنقیح قوانین حوزه بانکداری

حجت الاسلام سلیمی با اشاره به آمار تغییرات احکام در حوزه بانکداری گفت: در این حوزه ۱۳۳۵ حکم معتبر داشتیم که از این تعداد، ۵۱۵ حکم کلی بود. پس از بررسی و استخراج احکام، بیش از ۶۰۰ حکم را کنار گذاشتیم و تعداد احکام باقی‌مانده به حدود ۵۰۰ حکم رسید.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بایسته‌ای که امام شهید بر آن تأکید و در مجلس دهم از ما مطالبه کرده بودند، همین موضوع تنقیح قوانین بود.

جهت‌دهی ۲۰۰ پژوهش کلان و راهبردی مجلس به سمت حل مسائل عینی جامعه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر رویکرد کارآمدی مجلس تصریح کرد: مجلس فعلی به دنبال ارتقای کارآمدی است و این رویکرد بر کیفیت و پویاسازی بخش‌های مختلف کشور تأثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس امروز به‌عنوان پشتوانه فکری و علمی برای بخش‌های مختلف کشور ایفای نقش می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مطالبات از مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اقدامات انجام‌شده در این دوره، جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت موضوعاتی بود که بتوانند به‌عنوان پشتوانه علمی مصوبات مجلس و همچنین پشتوانه علمی اقدامات نظارتی، آثار عینی و ملموسی در جامعه داشته باشند.

حجت الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰۰ پژوهش کلان و راهبردی در مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف و هدفمند شده است و مجلس این موضوعات را با هدف حل مسائل کشور دنبال می‌کند. برای مثال، در موضوع ناترازی برق و خاموشی‌ها، این پرسش مطرح است که برای رفع ناترازی و تأمین برق پایدار چه اقداماتی باید انجام شود.

انجام پژوهش‌های کاربردی برای رفع ناترازی برق و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در زمینه تأمین برق واحد‌های تولیدی و بخش کشاورزی نیز پژوهشی دقیق و کاربردی انجام شده که در آن واقعیت‌های موجود در کف جامعه و ظرفیت‌های کشور مورد بررسی و ارائه قرار گرفته است.

وی همچنین به پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز پژوهشی عمیق با ارائه توصیه‌ها و راهکار‌های مناسب انجام شده است تا مشخص شود برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد.

تقویت پشتوانه فقهی و حقوقی مصوبات مجلس برای جلوگیری از ایراد شورای نگهبان

حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که پیش از این با آن مواجه بودیم، بازگشت برخی مصوبات مجلس از شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع بود و این موضوع به‌تدریج به یک رویه تبدیل شده بود؛ این در حالی است که امام شهید چندین بار تأکید کرده بودند مصوبات مجلس باید آن‌قدر متقن و مستحکم باشند که در شورای نگهبان به‌راحتی با ایراد مغایرت با شرع یا قانون اساسی مواجه نشوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت دسترسی نمایندگان به آرای فقهی جدید در مسائل نوظهور گفت: در بسیاری از موضوعات جدید، آرای فقهی و دیدگاه‌های نوظهوری وجود دارد که به دلیل تراکم کاری نمایندگان، دسترسی به آنها برای همه نمایندگان فراهم نبود. ازاین‌رو، یکی از اقدامات این دوره، چابک‌سازی و پویاسازی مرکز تحقیقات اسلامی قم بود تا گزارش‌های تخصصی در این حوزه به‌موقع در اختیار مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به معاملات آنلاین طلا به‌عنوان نمونه‌ای از مسائل نوظهور فقهی و حقوقی تصریح کرد: در حال حاضر این پرسش مطرح است که خرید و فروش و معاملات آنلاین طلا از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ در همین زمینه، مرکز تحقیقات اسلامی قم پژوهشی ارزشمند انجام داده که هم از نظر فقهی برای پژوهشگران این حوزه قابل اعتناست و هم از نظر حقوقی می‌تواند مورد استفاده مجلس قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که مجلس با اتکا به این پژوهش‌ها، در صورت تصویب قوانین مرتبط، در کمیسیون اقتصادی با مشکلات کمتری مواجه شود.

معیشت، سلامت و امنیت؛ سه اولویت اصلی هیأت‌رئیسه مجلس در برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور

حجت‌الاسلام سلیمی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هیأت‌رئیسه مجلس را موضوع معیشت مردم عنوان کرد و افزود: معیشت، سلامت و امنیت سه محور اصلی هستند که باید در کنار یکدیگر دیده شوند و در قالب قواعد و سیاست‌های مشخص در اختیار مسئولان اجرایی قرار گیرند تا زمینه اجرای آنها فراهم شود. این سه محور باید در بودجه‌های سالانه کشور نیز منعکس شوند و اقدامات اولیه در این زمینه آغاز شده است.

وی افزود: این سه محور باید در قالب یک برنامه میان‌مدت که برای کشور تعریف کرده‌ایم، مورد توجه قرار گیرند و نباید آنها را به‌صورت موضوعاتی مجزا از یکدیگر دید؛ چراکه این مسائل به یکدیگر پیوسته و در ارتباط با هم هستند.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت بازبینی اهداف میان‌مدت کشور با توجه به تغییر شرایط و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌ها در جریان جنگ و تحریم‌ها، گفت: با توجه به شرایط جدیدی که کشور با آن مواجه شده و آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها وارد آمده است، باید اهداف میان‌مدتی را که در برنامه پیش‌بینی کرده بودیم، مورد بازبینی قرار دهیم.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تشریح ابعاد مختلف موضوع معیشت مردم بیان کرد: معیشت یک موضوع عام است و اشتغال، حقوق و مزایا و همچنین تأمین کالا‌های اساسی برای اقشار هدف را شامل می‌شود.

وی سلامت و تأمین دارو را از دیگر محور‌های مورد توجه مجلس دانست و درباره حوزه امنیت نیز گفت: در این بخش با شرایط جدیدی مواجه هستیم که از جمله مسائل آن می‌توان به حقوق نیرو‌های مسلح و تأمین بودجه‌های مورد نیاز برای انسداد مرز‌ها اشاره کرد.

حجت الاسلام سلیمی تأکید کرد: این سه محور اصلی، هم در حوزه مسائل مرتبط با زندگی مردم و هم در زمینه موضوعات کلان، ملی و فراملی اهمیت دارند و مجلس باید در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کند.

نقش‌آفرینی مجلس در دیپلماسی پارلمانی و تدوین قوانین مرتبط با تنگه هرمز

عضو هیأت رئیسه مجلس نطق و مواضع مجلس را در مسائل دیپلماتیک مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه دیپلماسی پارلمانی باید مکمل و کمک‌کننده دولت به معنای عام آن باشد و در این زمینه می‌تواند اقدامات مؤثری انجام دهد.

وی افزود: مجلس حتی در حوزه‌های نظارتی نیز اقداماتی انجام داده است؛ برای مثال، در موضوع تنگه هرمز و مباحث مطرح‌شده درباره ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه، مجلس ورود کرده است و معتقدیم قطعاً به قانون نیاز داریم و مجلس باید در این زمینه نقش‌آفرینی کند. همچنین در حوزه‌های سیاسی و موضوعات مرتبط با مسائل ژئوپلیتیک کشور و امنیت به معنای عام آن، به‌ویژه در حوزه بازدارندگی پایدار، اقداماتی صورت گرفته است.

شرایط جنگی و محدودیت دسترسی نمایندگان به رسانه‌ها، انعکاس عملکرد نظارتی مجلس را تحت تأثیر قرار داد

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد هیأت‌رئیسه مجلس در حوزه نظارت گفت: مردم باید در این زمینه نمره بدهند؛ البته نمره دادن به عملکرد مجلس اقتضایی است و نمی‌توان دوره‌های مختلف یا حتی سال‌های یک دوره مجلس را با یکدیگر مقایسه کرد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، در حوزه نظارت اقدامات خوبی انجام شده است، اما دو اشکال وجود دارد که باید حتماً به آنها اشاره کنم. نخست اینکه به دلیل شرایط جنگی، بخش عمده افکار عمومی معطوف به پیگیری اخبار مهم مرتبط با جنگ بود. از سوی دیگر، شرایط امنیتی موجب شد دسترسی نمایندگان به رسانه‌ها در بازه‌ای از زمان محدود شود؛ البته این محدودیت شامل همه نمایندگان نبود و بخش زیادی از نمایندگان را دربرمی‌گرفت.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: همین مسائل موجب شد نتوانیم آن‌طور که باید، فعالیت‌های نظارتی مجلس را در کشور منعکس کنیم.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به ظرفیت قانونی مجلس در حوزه نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، یکی از اختیارات و وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. در همین راستا، از ۱۰ آذرماه سال گذشته تا امروز، در بخش تذکرات، ۱۷۱۷ تذکر قرائت شد و ۱۳۴۷ تذکر ثبت شده بود. نماینده مجلس تذکر خود را به استاندار یا فرماندار نمی‌دهد، بلکه در صورت مشاهده اشکال در عملکرد دستگاه‌ها، باید موضوع را به وزیر مربوطه تذکر دهد.

وی ادامه داد: در حوزه سؤال نیز مجموعاً ۱۹۹۲ سؤال ثبت شده که ۱۸۰۰ سؤال به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. همچنین ۱۲۴ مورد درخواست تحقیق و تفحص وجود داشته که ۱۱۵ مورد برای پیگیری به کمیسیون‌ها ارجاع شده و ۲۰ مورد نیز به‌صورت نهایی به تصویب رسیده و در حال انجام است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به سایر ابزار‌های نظارتی مجلس افزود: در چارچوب ماده ۴۵، هفت مورد درخواست مطرح شده است. همچنین ۵۵ مورد درخواست بر اساس ماده ۲۰۴ و هفت مورد نیز بر اساس ماده ۱۰۷ در صحن علنی نهایی و تعیین تکلیف شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس در حوزه نظارت تلاش‌هایی انجام داده است، گفت: آیا این اقدامات کافی بوده است؟ اعتقاد دارم کافی نیست، اما نباید تلاش‌های انجام‌شده را نادیده گرفت. اگر نمره عملکرد ما یک است، همان یک را بدهند؛ برخی نیز معتقدند نمره ما صفر است. با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه ظرفیت‌های ارزشمند نمایندگان و مجلس، قطعاً می‌توان عملکرد نظارتی را بهبود بخشید. من آن میزان از تلاش‌هایی را که تاکنون انجام شده است، بیان کردم.

پیگیری اجرای مصوبات نظارتی مجلس برای رفع مشکلات کسب‌وکارها، اجرای کالابرگ و اصلاح نظام بانکی

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی شده است چه میزان از تذکرات، تحقیق و تفحص‌ها و اقدامات نظارتی مجلس به باز شدن گره‌های کشور منجر شده است، تصریح کرد: در جریان جنگ، بسیاری از کسب‌وکار‌ها آسیب دیدند و مجلس بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بسته‌ای را برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده تعریف کرد. با این حال، دولت در مرحله اجرا با نواقص فراوانی مواجه بود؛ از این رو، مجلس پس از تدوین این بسته، موضوع را رها نکرد و میزان اجرای آن و منابعی را که برای حمایت از کسب‌وکار‌ها در نظر گرفته شده بود، به‌دقت احصا و بررسی کرد تا مشخص شود چرا این منابع به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌اند. این موارد نیز به‌صورت دقیق به دستگاه‌های مربوطه گوشزد شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های نظارتی مجلس در حوزه اجرای طرح کالابرگ افزود: نظر مجلس درباره کالابرگ متفاوت بود و از ابتدا مسائل این طرح به شکل دیگری مطرح و دنبال شد؛ به همین دلیل، در این زمینه نیز جلسات و پیگیری‌های نظارتی جدی انجام گرفت.

عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه نظام بانکی خاطرنشان کرد: مجلس در زمینه برخورد با بانک‌های فاسد و بانک‌هایی که مشکلات حادی برای کشور ایجاد کرده بودند، گام‌های بلندی برداشت؛ چراکه عملکرد این بانک‌ها به اضافه‌برداشت از منابع و در نهایت کسری بودجه منجر شده بود.