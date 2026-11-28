مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در جلسه شورای مدیران، بر لزوم الگوگیری از سیره فاطمی و تفکر بسیجی در پیشبرد اهداف سازمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در جلسه شورای مدیران با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک فرارسیدن ولادت باسعادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، با اشاره به تقارن این ایام فرخنده با فعالیت‌های جهادی خادمان خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بر لزوم الگوگیری از سیره فاطمی و تفکر بسیجی در پیشبرد اهداف سازمانی تاکید کرد.

رضایی، در ادامه، با بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت اجرای و پیشرفت «طرح مدیریت مورد» در مناطق تابعه، به تشریح مزایای این طرح پرداخت و تصریح کرد: اجرای طرح مدیریت مورد، گامی ساختاری و راهبردی در جهت نظام‌مند کردن خدمات، شناسایی دقیق نیاز‌های جامعه هدف و ارتقای اثربخشی فرآیند‌های حمایتی در بنیاد شهید تهران بزرگ است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار روحیه جهادی و بسیجی در بدنه خدمت‌رسانی بنیاد، خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی اصولی این طرح نیازمند هم‌افزایی حداکثری، نظارت مستمر و پایش دقیق عملکرد مناطق است تا بتوانیم با تکریم شایسته‌تر ایثارگران عزیز، پاسخگوی مطالبات بحق آنان باشیم.

در این جلسه همچنین ضمن بررسی گزارش‌های عملکردی مناطق در حوزه اجرای طرح مدیریت مورد، راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اتخاذ شد.