تاکنون ۱۴۹ تَن بر اثر مسمومیت مشروبات الکلی به مراکز درمانی هرمزگان مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از حدود یک هفته گذشته تاکنون شمار جان باختگان این مسمومیت‌ها در استان به ۱۰ تن رسیده است که ۹ تن در بندرعباس و یک تن هم در قشم جان خود را از دست داده‌اند.

فریده حسن‌زاده با اشاره به اینکه بندرعباس با ۱۲۱ تَن، بیشترین شمار مسمومان الکلی را به خود اختصاص داده است افزود: در میناب ۹، قشم ۴، رودان ۳ و بندرخمیر و سیریک هر کدام یک تَن مسموم شده‌اند.

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وی با تأکید بر خطرات مصرف مشروبات الکلی گفت: مسمومیت ناشی از مصرف این مواد می‌تواند عوارض شدید و جبران‌ناپذیری از جمله آسیب به بینایی، اختلال عملکرد کلیه و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در صورت بروز علائمی مانند تهوع، سردرد، تاری دید، اختلال در هوشیاری یا سایر علائم غیرعادی پس از مصرف مشروبات الکلی، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است و نباید منتظر تشدید علائم ماند.