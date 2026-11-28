تیم فوتسال فرهنگیان اردکان با پیروزی ۲ بر یک مقابل ابرکوه در دیدار فینال، عنوان قهرمانی سی‌وهفتمین دوره مسابقات فوتسال فرهنگیان استان یزد را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم فوتسال فرهنگیان اردکان با پیروزی ۲ بر یک مقابل ابرکوه در دیدار فینال، عنوان قهرمانی سی‌وهفتمین دوره مسابقات فوتسال فرهنگیان استان یزد را از آن خود کرد. این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم و حدود ۲۰۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان یزد، از چهارم تا ششم آذرماه به میزبانی شهرستان زارچ استان یزد برگزار شد.

در دیدار پایانی این مسابقات، تیم اردکان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک تیم ابرکوه را شکست دهد و بر سکوی نخست رقابت‌ها بایستد.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم خاتم با نتیجه ۴ بر یک از سد مروست گذشت و عنوان سومی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

این رقابت‌ها با هدف توسعه ورزش فرهنگیان، ایجاد شور و نشاط و تقویت تعامل و همدلی میان فرهنگیان استان یزد، در سالن‌های ورزشی شمس و سما اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.