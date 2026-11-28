استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه بسیجی در جامعه گفت: امروز برای غلبه بر مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف، بیش از هر زمان دیگری به تفکر و روحیه بسیجی نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، ضمن تبریک روز بسیج افزود: امام علی (ع) به فرموده امام شهید، الگوی والای بسیجیان است و همه ما باید در زندگی و فعالیت‌های خود از سیره و منش ایشان پیروی کنیم.

وی با بیان اینکه بسیجیان در جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر نشان دادند تدبیر امام راحل چه نقش مهمی در صیانت از انقلاب اسلامی داشته است، اظهار کرد: بسیجی بودن تنها به یک عنوان محدود نمی‌شود، بلکه یک تفکر و رویکرد است که باید در زندگی همه افراد جامعه جریان داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به گزارش‌های موجود درباره احتمال کمبود انرژی در بخش‌های مختلف کشور و با توجه به اقدامات خصمانه دشمن در جنگ اخیر، تصریح کرد: پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی ضروریست.

رحمانی تامین نیازهای اساسی مردم در هفته‌ها و ماه‌های آینده را ضروری دانست و گفت: در صورت بروز محدودیت در تامین انرژی، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای تامین آرد و نان مورد نیاز مردم و همچنین سوخت کافی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری مستمر طرح مولدسازی تاکید کرد و افزود: اقدامات کارشناسی و فرآیند فروش اموال مازاد باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی طرح‌های مهم استان، ضعف در پیگیری مستمر است، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حساسیت و جدیت بیشتری روند اجرای این طرح‌ها را دنبال کنند تا موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.