به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد خوش‌خلقت گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال و جلوگیری از مصرف بی‌رویه برق، طرح جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز به مدت دو هفته در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و به کارشناسان شرکت توزیع برق استان تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان با اشاره به برآورد ارزش ۹۳ میلیارد ریالی دستگاه‌های کشف شده گفت: در این رابطه ۱۷ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خوش‌خلقت از شهروندان خواست در صورت شناسایی موارد استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.