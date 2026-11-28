به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

سرهنگ حمید نوری افزود: در جریان اجرای این طرح، ۹۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع‌آوری و ۸۸ سارق، ۱۸ نفر از محکومان متواری، ۲۰ خرده فروش مواد مخدر و ۱۲۷ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس همچنین در این مدت ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۸۴ دستگاه خودرو و ۴۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

نوری با اشاره به تداوم اقدامات انتظامی برای ارتقای امنیت اجتماعی، بر برخورد با جرایم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان تأکید کرد.