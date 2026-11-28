به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، با تشریح جزئیات این عملیات موفق، از دستگیری اعضای یک باند سرقت تجهیزات الکتریکی و کابل در منطقه باقرشهر خبر داد.



وی افزود: متهمان با تخریب و قطع سیم و کابل‌های موجود در منطقه، اقدام به سرقت‌های متعدد می‌کردند. در جریان این عملیات، تجهیزات تخصصی از جمله سنگ فرز و دستگاه‌های برش رومیزی که برای اجرای این جرایم به کار می‌رفت، کشف و ضبط شد.



سردار مافی با اشاره به اعترافات متهمان به انجام سرقت‌های متعدد، بیان کرد: تاکنون تعدادی از شاکیان، اعضای این باند را شناسایی کرده‌اند. همچنین با دستور مقام قضایی، تحقیقات گسترده برای بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.



فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان تأکید کرد: حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و تأمین امنیت شهروندان، از اولویت‌های اصلی و اصلی نیروهای انتظامی است و با هرگونه تخلف و اقدام مجرمانه برخورد قاطع خواهد شد.