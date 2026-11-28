به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی رستمی نژاد با اشاره به افزایش یک هزار و ۴۶۴ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه ارومیه، اظهار کرد: مساحت دریاچه نیز نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش یافته و به یک هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است.

وی در رابطه با تراز دریاچه نیز بیان کرد: تراز نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی متر رسیده است که ۹۸ سانتی متر نسبت به هفته اول آذرماه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

رستمی نژاد گفت: همزمان با پایان فصل گرما، کاهش تراز دریاچه متوقف شده و امیدواریم با آغاز بارش‌ها شاهد افزایش تراز نگین فیروزه‌ای ایران باشیم.