لیگ برتر کشتی؛ معرفی تیم‌های راه یافته به نیمه‌نهایی

مرحله گروهی بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی با مشخص شدن تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه‌نهایی به پایان رسید.