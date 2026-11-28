لیگ برتر کشتی؛ معرفی تیمهای راه یافته به نیمهنهایی
مرحله گروهی بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی با مشخص شدن تیمهای راه یافته به مرحله نیمهنهایی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با پایان رقابتهای دور گروهی لیگ برتر کشتی آزاد، تیمهای استقلال اراک و بانک شهر موفق شدند عناوین نخست گروههای خود را کسب کنند.
جدول ردهبندی مرحله گروهی به شرح زیر است:
گروه A:
۱- استقلال اراک
۲- نامآوران پاس ساری
۳- بنیاد انوری
گروه B:
۱- بانک شهر
۲- دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد
۳- مقاومت البرز
با پایان مرحله گروهی، تقابلهای مرحله نیمهنهایی به صورت ضربدری به شرح زیر برگزار می شود:
استقلال اراک (تیم اول گروه A) - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد (تیم دوم گروه B)
بانک شهر (تیم اول گروه B) - نامآوران پاس ساری (تیم دوم گروه A)
همچنین مرحله گروهی رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور با شناخت چهار تیم صعودکننده به جمع تیمهای برتر خاتمه یافت.
با پایان مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر کشتی فرنگی، تیمهای استقلال قم از گروه A و سپاهان اصفهان از گروه B موفق شدند در جایگاه نخست قرار بگیرند.
جدول ردهبندی مرحله گروهی به شرح زیر است:
گروه A:
۱- استقلال قم
۲- بانک شهر
۳- دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
گروه B:
۱- سپاهان اصفهان
۲- نفت و گاز زاگرس جنوبی
۳- رعد کاشان
بر این اساس، دیدارهای مرحله نیمهنهایی به صورت ضربدری برگزار می شود:
استقلال قم (تیم اول گروه A) - نفت و گاز زاگرس جنوبی (تیم دوم گروه B)
سپاهان اصفهان (تیم اول گروه B) - بانک شهر (تیم دوم گروه A)