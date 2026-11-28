مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: بر اثر وقوع سه حادثه رانندگی در جاده‌های استان طی آخر هفته گذشته، یک نفر جان باخت و ۱۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی افزود: این حوادث در محورهای بوکان - مهاباد، ارومیه - سلماس و ماکو - شوط رخ دادند.

وی اضافه کرد: در یکی از این حوادث که به صورت زنجیره‌ای در محور بوکان - مهاباد اتفاق افتاد، ۲ دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه پژو با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن یک نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به مصدومیت ۱۲ نفر در این تصادف ادامه داد: تمامی مصدومان به بیمارستان منتقل شدند که چهار نفر از آنان بستری و سایر افراد پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه خودروی پرشیا در محور ارومیه - سلماس خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

محبوبی اضافه کرد: در حادثه دیگری نیز که بر اثر واژگونی خودرو در محور ماکو - شوط رخ داد، یک نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.