به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزی کرمان ، نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان با محوریت مشارکت‌های اجتماعی و با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان و حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

طالبی در این نشست، مشارکت مردم را عنصر کلیدی توسعه دانست و اظهار کرد: هیچ کشور و ملتی بدون فراهم‌کردن ساختار‌ها و زمینه‌های مشارکت نتوانسته به پیشرفت و توسعه موردنظر خود دست پیدا کند و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور نیز حاصل حضور و همراهی مردم بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان کرمان افزود: تنوع فرصت‌ها در استان به اندازه‌ای است که زمینه‌های متعددی برای نقش‌آفرینی جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد.

استاندار کرمان حوزه‌های محیط زیست، منابع طبیعی، اشتغال، فعالیت‌های خیرخواهانه، مدرسه‌سازی، خانه‌سازی، فعالیت‌های جهادی، هویت تاریخی و میراث فرهنگی را از عرصه‌های مستعد مشارکت جوانان برشمرد و بر ضرورت افزایش فعالیت سمن‌ها در این حوزه‌ها تأکید کرد.

طالبی همچنین از آمادگی استانداری برای حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و ایجاد شبکه نوآوری جوانان استان، اجرای برنامه‌های جوانان در محلات و تسهیل فعالیت‌های تشکلی در دانشگاه‌ها را از پیشنهاد‌های مورد موافقت در این نشست عنوان کرد.

در ادامه، حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان، مشارکت‌های اجتماعی را از بنیادی‌ترین ارکان توسعه پایدار و شاخص‌های اصلی پویایی، بالندگی و سلامت جامعه دانست و گفت: مشارکت اجتماعی به معنای حضور آگاهانه و داوطلبانه افراد در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است و تقویت آن به برنامه‌ریزی و فراهم‌کردن بستر‌های لازم نیاز دارد.

وی با اشاره به تشکیل سه کمیته تخصصی برای پیگیری موضوع مشارکت‌های اجتماعی، بر بررسی طرح‌ها و پیشنهاد‌های ارائه‌شده و استفاده از ظرفیت جوانان برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد و اختصاص فرصت بیشتر به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های این تشکل‌ها در جلسات آینده تأکید شد.