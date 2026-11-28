نمایشگاه عکس با موضوع مهدویت با هدف ترویج فرهنگ انتظار و آشنایی بیشتر مردم با حضرت مهدی (عج)، همزمان با برپایی میز خدمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در محل برگزاری نماز جمعه منشاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمایشگاه عکس با موضوع مهدویت با هدف ترویج فرهنگ انتظار و آشنایی بیشتر مردم با حضرت مهدی (عج)، همزمان با برپایی میز خدمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در محل برگزاری نماز جمعه منشاد برگزار شد. در این نمایشگاه که به همت ستاد برگزاری نماز جمعه منطقه منشاد و با همکاری بنیاد مهدویت شهرستان مهریز برپا شد، ۲۸ اثر عکس با موضوع مهدویت در معرض دید عموم قرار گرفت.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهریز با برپایی میز خدمت در حاشیه نماز جمعه منشاد، به بررسی مسائل، مطالبات و مشکلات مردم پرداخت.

باشی‌زاده مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهریز، هدف از برپایی این میز خدمت را رسیدگی مستقیم به درخواست‌ها و مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: واگذاری زمین به جوانان و زوج‌های جوان، تغییر کاربری اراضی و صدور پروانه ساخت، از مهم‌ترین درخواست‌های مراجعه‌کنندگان بود.

مردم نیز با استقبال از برپایی میز خدمت در نماز جمعه، خواستار تداوم این برنامه و حضور مسئولان برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات شهروندان شدند.