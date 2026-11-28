رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از همکاری با مؤسسه رازی برای تولید واکسن‌های آبزیان و دستیابی به دانش فنی تولید میگوی عاری از بیماری خبر داد.

غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، در مصاحبه اختصاصی خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اهمیت راهبردی شیلات در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه بهداشت و سلامت آبزیان، سازمان تات همکاری گسترده‌ای را با «مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی» برای تولید واکسن‌های مورد نیاز این صنعت آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه تولید سه واکسن اختصاصی برای آبزیان در دستور کار قرار دارد، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امیدواریم نخستین واکسن حاصل از این همکاری مشترک، پیش از ایام‌الله دهه فجر رونمایی و به بازار عرضه شود. این اقدام گام مهمی در جهت پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش قابل‌توجه تلفات در مزارع پرورش ماهی و میگو خواهد بود.

رئیس سازمان تات همچنین به دستاورد اخیر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در حوزه اصلاح نژاد اشاره کرد و گفت: متخصصان کشورمان موفق به دستیابی به نژاد میگوی «عاری از عوامل بیماری‌زای خاص» (SPF) شده‌اند که روند تکثیر و گسترش آن در مراکز پرورش میگوی کشور آغاز شده است.

گل‌محمدی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت منابع آبی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های آبی، توسعه آبزی‌پروری به ویژه پرورش ماهی «تیلاپیا» در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد که امیدواریم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شاهد توسعه هرچه سریع‌تر این بخش در کشور باشیم.