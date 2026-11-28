مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از بازگشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور با تکمیل عملیات بازسازی ردیف سوم پالایشگاه ششم و ردیف‌های اول تا چهارم پالایشگاه چهارم این مجتمع خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامعباس حسینی در آیین بهره‌برداری برخط از طرح‌های عمرانی وزارت نفت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با تأکید بر بازگشت ظرفیت تولید گاز به مدار اظهار کرد: با پایان موفق عملیات بازسازی پس از حمله دشمن، ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت شبکه سراسری کشور افزوده شد.

وی با اشاره به واقعه ۲۷ اسفندماه گفت: پس از حمله دشمن به پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، عملیات آواربرداری از همان روز نخست با روحیه جهادی آغاز شد و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، در کمتر از ۳ ماه به پایان رسید.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه بلافاصله پس از پایان آواربرداری عملیات بازسازی آغاز شد، افزود: امروز شاهد بهره‌برداری از ردیف سوم پالایشگاه ششم توسط مجری مهندسی توسعه گاز و ردیف‌های گازی اول تا چهارم پالایشگاه چهارم توسط مجتمع گاز پارس جنوبی هستیم.

وی با تأکید بر حجم عظیم فعالیت‌های فنی انجام شده، اظهار کرد: در اجرای این ۲ طرح بزرگ، ۳ میلیون و ۶۰۰ نفرساعت کار تخصصی در ۳ نوبت و به صورت شبانه‌روزی انجام شد و چهار هزار و ۳۰۰ تن آوار از بخش‌های مختلف پالایشگاه‌ها شامل تأسیسات، تجهیزات و سازه‌ها جمع‌آوری شد.

حسینی از بازگشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور خبر داد و بیان کرد: با تکمیل عملیات بازسازی ردیف سوم پالایشگاه ششم و ردیف‌های اول تا چهارم پالایشگاه چهارم، ظرفیت تولید روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور بازگشت.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها مجموعه گسترده‌ای از عملیات فنی و مهندسی با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردن حدود ۶۰ میلیون یورو انجام شد که نتیجه آن بازگشت ظرفیت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با قدردانی از حمایت‌های دولت، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و مسئولان استانی گفت: همراهی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران نیز در تحقق این دستاورد نقش مؤثری داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد در پایداری تولید و امنیت انرژی کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در پارس جنوبی شاهد هستیم تنها بازسازی چند ردیف پالایشگاهی نیست، بلکه اثبات اراده ملی برای تداوم تولید، حفظ امنیت انرژی و ایستادگی در برابر هرگونه تهدید است. با اتکا به دانش و تخصص ایرانی و حمایت مسئولان، هیچ آسیبی نمی‌تواند چراغ تولید و خدمت به مردم را خاموش کند.