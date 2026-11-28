سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: در جریان اردوی جهادی در سلماس، تعداد ۲ هزار و ۷۸ رأس دام سبک و سنگین واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامک قابلی در حاشیه این اردوی جهادی در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی با هدف ارتقای سطح بهداشت دام و پیشگیری از بیماری‌ها در ۵ روستای شهرستان، افزود: در این اردوی جهادی ۱۹ رأس دام مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین در این راستا، آموزش‌های بهداشتی با موضوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در مدارس انجام شد که طی آن ۴۰ نفر از دانش‌آموزان با راه‌های انتقال و پیشگیری از این بیماری‌ها آشنا شدند.

قابلی اظهار کرد: این اقدامات به منظور افزایش آگاهی عمومی و بهبود وضعیت بهداشت دام در منطقه انجام شده است و ما به این خدمت‌رسانی در راستای تأمین سلامت جامعه ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ترویجی ویژه دامداران نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۷ نفر از دامداران مناطق روستایی کمتر برخوردار و محروم در کلاس‌های آموزشی‌ترویجی که توسط اکیپ‌های این شبکه در این مناطق تشکیل شده، شرکت کردند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان افزود: این دوره‌های آموزشی و ترویجی با هدف ارتقای سطح دانش فنی دامداران در زمینه پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، بهداشت جایگاه دام و فرآورده‌های خام دامی و در راستای ارتقای بهداشت و سلامت جامعه و حمایت از تولید ملی و سرمایه دامی روستاییان برگزار شده است.