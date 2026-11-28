آمار ابتلا به آنفلوانزا در منطقه کاشان و آران‌وبیدگل در آبان افزایش یافته و نیمی از مبتلایان از گروه سنی کودکان هستند.

افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کاشان و آران‌وبیدگل

افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کاشان و آران‌وبیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه گفت: میزان ابتلا به آنفلوانزا در آبان امسال نسبت به مهرافزایش داشته است و این روند به‌ویژه در کودکان و سالمندان مشاهده می‌شود.

مهدی دلاوری افزود: ۵۰ درصد موارد ابتلا از مهر تاکنون مربوط به کودکان بوده و در حال حاضر ظرفیت بخش‌های اطفال و آی‌سی‌یو اطفال بیمارستان شهید بهشتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا نقص سیستم ایمنی را از گروه‌های پرخطر دانست و بر رعایت جدی‌تر مراقبت‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه استفاده از ماسک در فضا‌های بسته، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از روبوسی و دست دادن و خودداری از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی را از راهکار‌های پیشگیری برشمرد.

دلاوری بر رعایت آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه نیز تأکید کرد و گفت: افراد باید دهان و بینی خود را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج بپوشانندو دستمال استفاده‌شده نیز باید بلافاصله در سطل زباله درب‌دار انداخته شود.

وی افزود: باز گذاشتن پنجره‌ها و تأمین تهویه مناسب در مدارس، محیط‌های کاری و منازل نیز در کاهش انتقال بیماری مؤثر است.

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه توصیه کرد افراد دارای علائم بیماری تا حد امکان در منزل استراحت کنند و از حضور در محل کار، ادارات و مدارس خودداری کنند.

دلاوری استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها را از نکات مهم هنگام ابتلا به آنفلوانزا دانست و گفت: افراد پرخطر و کسانی که علائم شدید یا رو به تشدید دارند، برای ارزیابی و دریافت درمان مناسب به پزشک مراجعه کنند.