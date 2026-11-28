برترین‌های مسابقات طناب‌زنی و تیراندازی جشنواره فرهنگی ورزشی ایران سربلند که به مناسبت هفته بسیج در قم برگزار شد، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات طناب‌زنی این جشنواره، در رده سنی اول انسیه خیشوند، پریسا قاسمی و محبوبه سلمانی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی دوم نیز ثنا صادقی، فاطمه بادینلو و محدثه سادات حسینی به ترتیب در جایگاه‌های نخست تا سوم قرار گرفتند.

در رده سنی سوم، ریحانه رمضانخانی مقام اول، فاطمه رمضانخانی مقام دوم و مهدیسا ملامحمدعلی مقام سوم را به دست آوردند.

همچنین مسابقات تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی خواهران روز پنجشنبه ۵ آذر برگزار شد و در رشته تفنگ بادی حرفه‌ای، فاطمه شریف‌آبادی، زهرا مختاری و انسیه حسن‌پور به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته تفنگ بادی مبتدی نیز ریحانه ویسی‌پور مقام نخست، فاطمه بیکدلو مقام دوم و زهرا شاه‌زاده احمدی مقام سوم را کسب کردند.

در رشته تپانچه بادی، مریم غلامی، ریحانه حیدری و فاطمه محمدی به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

جشنواره فرهنگی ورزشی ایران سربلند به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، به همت مرکز تربیت بدنی سپاه و بسیج استان قم و هیئت ورزش‌های همگانی سپاه و بسیج استان، در سالن ورزشی شهید سراجی و به میزبانی ناحیه امام حسین (ع) برگزار شد.