هم‌زمان با تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت افزایش جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ خانواده‌محوری، بررسی محتوای کتاب‌های درسی نشان می‌دهد موضوعاتی همچون اهمیت تشکیل خانواده، ازدواج، فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری و پیامد‌های کاهش جمعیت، در پایه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که ظرفیت نظام تعلیم‌وتربیت را برای آگاهی‌بخشی به نسل آینده و تقویت نگرش خانواده‌محور برجسته می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در پیام خود به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با تأکید بر اهمیت راهبردی افزایش جمعیت آینده ایران، این موضوع را از مؤلفه‌های مهم اقتدار، پیشرفت و دستیابی به ایرانی قوی‌تر دانستند و بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن تأکید کردند.

ایشان در این پیام، تسهیل ازدواج در سن جوانی، تأمین سلامت فردی، حمایت از فرزندآوری، ترویج فرهنگ خانواده‌محوری و معرفی نمونه‌های موفق در این زمینه را از جمله گام‌های مؤثر در مسیر تقویت ایران برشمردند و تبیین صحیح این موضوعات برای آحاد ملت، به‌ویژه جوانان، را اقدامی ضروری دانستند.

در این میان، نظام تعلیم‌وتربیت به‌واسطه ارتباط مستمر با نسل آینده، از ظرفیت مهمی برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برخوردار است. کتاب‌های درسی نیز به‌عنوان بستر اصلی یادگیری رسمی، می‌توانند دانش‌آموزان را با اهمیت خانواده، مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، مهارت‌های زندگی مشترک و پیامد‌های تحولات جمعیتی آشنا کنند.

بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه نشان می‌دهد موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب درس‌ها، متن‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و گفت‌و‌گو‌های کلاسی، تصاویر و مباحث تحلیلی، در پایه‌ها و رشته‌های گوناگون تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است؛ از آموزش مفاهیم اولیه خانواده در دوره ابتدایی تا بررسی تخصصی‌تر مسائل جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی در دوره متوسطه.

از شناخت خانواده در دبستان تا آموزش مهارت‌های زندگی در متوسطه

در دوره ابتدایی، دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل با مفاهیم خانواده، اعضای خانواده و تغییرات آن آشنا می‌شوند. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم، درس‌هایی با عنوان‌های «اعضای خانواده»، «خانواده‌ام را دوست دارم» و «تغییر در خانواده» به موضوع خانواده و جمعیت می‌پردازند. همچنین در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم، درس «جمعیت ایران» با طرح موضوع افزایش جمعیت و جنبه‌های مثبت آن، این مفهوم را در قالب محتوای متناسب با سن دانش‌آموزان مطرح می‌کند.

در دوره متوسطه اول، در پایه هفتم نیز کتاب مطالعات اجتماعی، در درس «جمعیت ایران»، موضوعاتی همچون چگونگی افزایش جمعیت، پراکندگی جمعیت، رشد منفی جمعیت در ایران و آثار آن را بررسی می‌کند. در همین پایه، کتاب عربی نیز با بهره‌گیری از متن و تصاویر خانواده‌های چندفرزندی، نمونه‌هایی از ساختار خانواده را به دانش‌آموزان معرفی می‌کند.

همچنین کتاب «مطالعات اجتماعی» پایه نهم در درس‌های «ارزش‌ها و کارکرد‌های خانواده» و «آرامش در خانواده»، موضوعاتی همچون اهمیت تشکیل خانواده و ازدواج، فرزندآوری، تجدید نسل، سیاست‌های جمعیتی، افزایش تعداد فرزندان و پیامد‌های خانواده کم‌جمعیت را بررسی می‌کند.

در دوره متوسطه دوم، پرداختن به این موضوع از سطح آشنایی اولیه فراتر می‌رود و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مهارتی آن را در بر می‌گیرد. یکی از نمونه‌های شاخص در این زمینه، کتاب‌های «مدیریت خانواده و سبک زندگی» ویژه دختران و پسران پایه دوازدهم است که با رویکردی متفاوت، موضوع ازدواج و خانواده را از منظر هویت، سبک زندگی، انتخاب و مسئولیت‌پذیری بررسی می‌کنند.

کتاب ویژه پسران در پنج فصل، موضوعاتی همچون هویت و سبک زندگی، بلوغ، مهارت‌ها و آداب زندگی و انتخاب را مطرح می‌کند و نما‌هایی از زندگی و خانواده با سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ارائه می‌دهد. کتاب ویژه دختران نیز به موضوعاتی مانند هویت دختر، معیار‌های انتخاب همسر، مسئولیت‌پذیری، چالش‌های زندگی مشترک، مهارت‌های حل اختلاف و راهکار‌های تحکیم بنیان خانواده می‌پردازد.

از دیگر نمونه‌های قابل توجه، کتاب «سلامت و بهداشت» پایه دوازدهم است که در فصل چهارم، درس نهم با عنوان «بهداشت ازدواج و باروری»، موضوعاتی مانند سن ازدواج، عوامل مؤثر بر باروری زوجین و توصیه‌های بهداشتی برای باروری را مطرح می‌کند و در کنار آموزش الگو‌های صحیح همسرگزینی، به الزامات زندگی سعادتمند و جامعه سالم می‌پردازد.

جمعیت؛ موضوعی فراتر از آمار و ارقام

توجه به جوانی جمعیت در کتاب‌های درسی، تنها به مباحث مرتبط با ازدواج و فرزندآوری محدود نیست و ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این موضوع را نیز در بر می‌گیرد.

در کتاب «تحلیل فرهنگی» پایه‌های یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان از طریق متن و فعالیت‌های آموزشی به بررسی موضوعاتی مانند فرهنگ و جامعه‌پذیری، ازدواج، شیوه زندگی نسل‌های گذشته و خانواده‌گرایی ترغیب می‌شوند. در این کتاب‌های درسی همچنین با طرح موضوع خانواده‌گرایی و توجه ایرانیان به خانواده پرجمعیت، زمینه تأمل درباره جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانی فراهم شده است. درس «فرهنگ و جمعیت» نیز از دیگر بخش‌های این کتاب است که به‌طور مشخص به این موضوع اختصاص دارد.

کتاب درسی «هویت اجتماعی» پایه دوازدهم نیز در قالب فعالیت‌هایی با عنوان «از من تا ما»، مباحثه درباره جمعیت و فرزندآوری و طرح موضوعاتی درباره مراسم ازدواج، دانش‌آموزان را به تأمل درباره نسبت هویت اجتماعی، خانواده و جمعیت دعوت می‌کند.

در کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی نیز موضوعاتی همچون موانع تشکیل خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی از درس‌های این حوزه، دانش‌آموزان با موضوع هویت ایرانی در بُعد خانواده و جمعیت، سیاست‌های جمعیتی، تأکید بر فرزندآوری و مسئله سالمندی جمعیت آشنا می‌شوند.

در همین راستا، کتاب درسی «جغرافیای ایران» پایه دهم، در درس «ویژگی‌های جمعیت ایران»، عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر افزایش یا کاهش جمعیت، روند تغییرات جمعیتی کشور، سیاست‌های جمعیتی، پیامد‌های کاهش جمعیت، وضعیت سکونت جمعیت و سهم مهاجرت استان‌ها را بررسی می‌کند. همچنین در این کتاب، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی قائد شهید امت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به خانواده در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

گستره توجه به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به رشته‌های نظری محدود نمانده و در کتاب‌های درسی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز نمود پیدا کرده است.

در شماری از کتاب‌های این شاخه‌ها، موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب متن و تصویر مطرح شده است. از جمله کتاب «پرورش مهارت‌های ارتباطی و مشارکتی»، کتاب «پرورش مهارت‌های عاطفی ـ اجتماعی کودک» و کتاب «مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی خانواده» که با طرح موضوع ازدواج و تشکیل خانواده، به ابعاد مختلف این مسئله توجه دارند.

این گستردگی موضوعی نشان می‌دهد که خانواده و جمعیت، مسئله‌ای چندبعدی است و پرداختن به آن به آموزش مفاهیم آماری محدود نمی‌شود؛ بلکه شناخت ارزش و کارکرد خانواده، تقویت مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری، آشنایی با الزامات زندگی مشترک و درک پیامد‌های تحولات جمعیتی را نیز شامل می‌شود.

تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر تبیین صحیح مسئله جمعیت، به‌ویژه برای جوانان، فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه فراهم می‌آورد. کتاب‌های درسی، با توجه به گستره مخاطبان و نقش ماندگارشان در شکل‌گیری نگرش و شناخت دانش‌آموزان، می‌توانند در کنار خانواده و دیگر نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ساز درک عمیق‌تر نسل آینده از اهمیت خانواده و مسئولیت‌های مرتبط با آن باشند.

آینده جمعیتی ایران، موضوعی فراتر از امروز و فرداست؛ آینده‌ای که بخشی از بنیان‌های فکری و فرهنگی آن در کلاس‌های درس شکل می‌گیرد و توجه به خانواده، نسل آینده و پویایی جامعه را به ضرورتی برای ساختن ایرانی قوی‌تر پیوند می‌زند.

در پایان یادآوری می شود؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند بهبود و روزآمدسازی محتوای آموزشی و با هدف دریافت مستمر نظرات، پیشنهادات، سوالات و ابهامات دانش‌آموزان، والدین، فرهنگیان و فعالان نظام تعلیم و تربیت و بررسی و تحلیل این دیدگاه‌ها در گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی، میزبان شما در سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی به آدرس https://nazar.roshd.ir و یا https://nazar.oerp.ir است.