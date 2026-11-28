مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: امسال ۳۹ میلیارد تومان تجهیزات کمک‌توانبخشی در استان خریداری و توزیع شده و روند توزیع این تجهیزات همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول بابایان با اشاره به اقدامات بهزیستی آذربایجان غربی در حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: از مجموع تجهیزات توزیع‌شده، ۱۳۹ دستگاه ویلچر برقی به ارزش ۹ میلیارد تومان در اختیار افراد جامعه هدف قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به حمایت از کودکان دارای معلولیت تحت پوشش مراکز روزانه گفت: همچنین چهار میلیارد تومان برای کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب این کودکان که از خدمات مراکز روزانه استفاده می‌کنند، پرداخت شده است.

بابایان با بیان اینکه ۸۳ مرکز ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی در استان فعالیت دارند، ادامه داد: از این تعداد، ۳۳ مرکز به نگهداری افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن اختصاص دارد که در مجموع حدود ۲ هزار نفر در این مراکز اقامت دارند.

وی با اشاره به گستردگی خدمات مراکز نگهداری در سطح استان خاطرنشان کرد: در بیشتر شهرهای آذربایجان غربی مراکز نگهداری وجود دارد و ۹ مرکز نیز خدمات ویزیت در منزل را به افراد معلول ارائه می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در ادامه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت و توانبخشی گفت: در راستای پیشگیری از معلولیت‌ها، ۱۱۷ هزار و ۷۴۰ کودک در استان تحت غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند.

بابایان افزود: همچنین غربالگری شنوایی ۴۸ هزار کودک سه تا پنج سال در استان انجام شده است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش بهزیستی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۹ هزار و ۵۶۷ نفر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی آذربایجان غربی قرار دارند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۷۱۳ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به فرارسیدن هفته افراد دارای معلولیت گفت: هفتم تا دوازدهم آذرماه به عنوان هفته افراد دارای معلولیت نامگذاری شده و شعار امسال این هفته «محله فراگیر؛ از دسترس‌پذیری تا مشارکت» است.

بابایان تأکید کرد: تحقق محله‌های فراگیر مستلزم فراهم‌سازی زمینه دسترس‌پذیری و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی است.