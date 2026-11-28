به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، امین محمدی، رئیس هیئت تیراندازی با تفنگ شهرستان شیروان، گفت : به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، مسابقات تیراندازی ۱۰ متر در دو رشته تفنگ بادی (رایفل) و تپانچه، در دو بخش آقایان و بانوان و به میزبانی سالن سپاه شیروان برگزار شد.

وی افزود : در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر معرفی و از آنها تقدیر شدند .

رئیس هیئت تیراندازی با تفنگ شهرستان شیروان در ادامه به معرفی نفرات برتر در بخش بانوان پرداخت و گفت: در رشته تفنگ بادی : مقام اول به سوگند خاندل ، مقام دوم به نازنین‌زهرا قدرتی و مقام سوم به فرزانه مهربان و در رشته تپانچه: مقام اول به ستایش نظری ، مقام دوم به زینب قنبرزاده و مقام سوم به هانیه فرهادی رسید .

امین محمدی اضافه کرد : در بخش آقایان و در رشته تفنگ بادی نیز مقام اول : اصغر صابریان ، مقام دوم: علی عابد و مقام سوم: علی‌اکبر محمدزاده و در رشته تپانچه: مقام اول: احسان حق‌بین ، مقام دوم: محمد یوسفی و مقام سوم: محمدباقر نیازی معرفی شدند.