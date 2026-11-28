به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر رشاد حسینی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فناور مستقر در این پارک، از طراحی و توسعه سامانه بومی ثبت و پردازش تخلفات جاده‌ای با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی خبر داد؛ سامانه‌ای که با تکیه بر الگوریتم‌های پیشرفته بینایی ماشین، امکان پردازش اطلاعات دوربین‌های جاده‌ای را با حداقل توان پردازشی و دقت بالا فراهم کرده است.

دکتر حسینی با اشاره به شکل‌گیری این محصول بر اساس یک نیاز واقعی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: توسعه این سامانه با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های موجود در زمینه پردازش اطلاعات دوربین‌های جاده‌ای آغاز شد. فرایند طراحی و توسعه این محصول از صفر تا صد حدود یک سال به طول انجامید و پس از تکمیل، وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، قابلیت پردازش اطلاعات یک یا حتی دو دوربین روی یک رایانه کوچک و با توان سخت‌افزاری محدود است. این محصول در مقطعی روی حدود ۱۳۰۰ دوربین جاده‌ای نصب و راه‌اندازی شد که بیش از نیمی از دوربین‌های ثبت تردد و عبور و مرور جاده‌ای کشور را شامل می‌شد.

مدیرعامل این مجموعه فناور با تأکید بر مزیت رقابتی این محصول در مقایسه با نمونه‌های مشابه داخلی تصریح کرد: مهم‌ترین مزیت سامانه، دستیابی به دقت بالا در کنار نیاز به حداقل منابع سخت‌افزاری است. در این سامانه، بخش‌هایی مانند تشخیص و خوانش پلاک با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی بهینه‌سازی‌شده انجام می‌شود و حتی امکان استفاده از رادار برای سنجش سرعت و پردازش سایر اطلاعات در بستر پردازنده خود دوربین فراهم شده است.

حسینی ادامه داد: مدل‌های هوش مصنوعی این محصول به‌صورت بومی طراحی و توسعه یافته‌اند و با وجود حجم بسیار پایین، عملکرد دقیقی دارند. بازخورد‌های دریافتی از پلیس نیز در ارتقای کیفیت سامانه مؤثر بوده است؛ به‌طوری‌که دقت عملکرد محصول از حدود ۹۵ درصد به محدوده ۹۷ تا ۹۸ درصد ارتقا یافته و توانسته است استاندارد‌های مورد انتظار را پوشش دهد.

وی درباره مهم‌ترین مشکلات های فنی مسیر توسعه این فناوری گفت: در ابتدای کار با محدودیت داده‌های آموزشی مواجه بودیم و یکی از چالش‌های اصلی، توسعه مدلی کوچک و در عین حال دقیق با استفاده از داده‌های محدود بود. تخصص تیم در حوزه بینایی ماشین و انجام نوآوری‌های فنی در طراحی شبکه‌های عصبی، زمینه‌ساز دستیابی به این هدف شد.

حسینی با اشاره به نوآوری‌های صورت‌گرفته در این محصول خاطرنشان کرد: در بخش تشخیص پلاک، موفق به طراحی مدلی بسیار کوچک با حدود هزار پارامتر شدیم که در عین برخورداری از حجم پردازشی بسیار پایین، دقت قابل توجهی دارد. همچنین در حوزه خوانش پلاک و سنجش سرعت نیز نوآوری‌های فنی متعددی انجام شده که ظرفیت ثبت اختراعات مرتبط با این فناوری را فراهم کرده است.

مدیرعامل این مجموعه فناور در پایان، استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های این مجموعه دانست و گفت: حضور در فضای پارک، امکان گردهمایی یک تیم تخصصی متشکل از اعضای دانشگاهی و دانشجویان دارای تجربه صنعتی را فراهم کرد. این بستر در بنیان‌گذاری شرکت، توسعه محصولات فناورانه و جذب سرمایه‌گذار نقش مؤثری داشت. همچنین حمایت‌ها و ظرفیت‌های حمایتی پارک، از جمله تسهیلات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌های مستقر، در مسیر رشد و توسعه فعالیت‌های ما بسیار اثرگذار بود.