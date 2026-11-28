به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سعید خلیلی افزود: براساس هشدار زرد صادره،با فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر یکشنبه ۸ آذر، بارشها در نواحی سردسیر و ارتفاعات به شکل برف خواهد بود.

وی با اشاره به پیش بینی وقوع رعد و برق به همراه وزش باد در استان ادامه داد: با فعالیت سامانه بارشی جدید، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در ترددهای جاده‌ای بسیار محتمل خواهد بود.

خلیلی همچنین گفت: با فرونشینی هوای سرد در شهرهای پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.

وی از روند کاهش دما در استان طی هفته جاری خبرداد و ادامه داد: طی شبانه روز گذشته سلماس با ۳ درجه زیر صفر سردترین و سردشت با ۱۶ درجه بالای صفر گرمترین شهر استان گزارش شده است.