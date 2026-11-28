به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه ناحیه جاسک گفت: این دانش آموزان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین مجاهدت‌های شهدا و رزمندگان، با یک دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور شدند.

سرهنگ حسن نکویی زاده افزود: دانش آموزان در این اردوی ۶ روزه از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی والفجر هشت، کربلای پنج، شلمچه، فتح المبین، اروند و طلائیه بازدید می‌کنند.

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