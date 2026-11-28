

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم حسین‌پور با اشاره به اجرای نخستین پویش ملی اصلاح و احیای مراتع در ۱۵ آذرماه گفت: این پویش با مشارکت مرتعداران، بهره‌برداران منابع طبیعی و دوستداران طبیعت در سراسر کشور برگزار می‌شود و احیای ۲۰ هزار هکتار از مراتع هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه آغاز فصل بارندگی فرصت مناسبی برای تقویت پوشش گیاهی مراتع است، افزود: عملیات بذرکاری، کپه‌کاری و ذخیره نزولات آسمانی در قالب اقدامات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی در این پویش اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه میانگین تراکم پوشش گیاهی مراتع ایران حدود ۲۴ درصد است، بر ضرورت اجرای برنامه‌های اصلاحی و احیایی برای تقویت پوشش گیاهی تأکید کرد.

حسین‌پور وسعت مراتع کشور را ۸۳ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: بیش از یک میلیون خانوار بهره‌بردار با ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز به این عرصه‌ها وابسته‌اند و مراتع در تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور نقش مهمی دارند.

وی افزود: طرح‌های مرتعداری در سطح ۴۷ میلیون هکتار تهیه شده و اجرای آنها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.