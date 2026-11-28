به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پوستر رویداد ملی «مها» (مدرسه هویت‌ساز ایران)، در نشستی با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش و سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، رونمایی شد. مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌های سراسر کشور نیز در این نشست به‌صورت برخط حضور داشتند.

حکیمه پورجعفری، دبیر اجرایی رویداد ملی "مها"، با تشریح اهداف و جزئیات این رویداد اظهار کرد: "مها" در ادامه رویداد "الف‌تای مقاومت" و با هدف تقویت تربیت سیاسی دانش‌آموزان، شناسایی و ترویج تجربه‌های معلمان در زمینه مقاومت، عدالت‌خواهی، حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جامعه مخاطب این رویداد افزود: معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت می‌توانند تجربه‌ها و آثار خود را در زمینه فعالیت‌های تربیتی مرتبط با اهداف رویداد ارسال کنند.

دبیر اجرایی رویداد ملی «مها» با اعلام مهلت ثبت و ارسال آثار تا ۲۰ آذر، از علاقه‌مندان خواست تجربه‌های خود را در محور‌های اعلام‌شده و در بازه زمانی تعیین‌شده ثبت کنند و به نشانی mahaevent.com ارسال کنند.

پورجعفری همچنین درباره زمان و مکان برگزاری اختتامیه این رویداد گفت: اختتامیه به‌صورت حضوری از ۱۲ تا ۱۴ دی‌ در کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، برگزار خواهد شد و طی آن، تجربه‌های برتر معلمان معرفی و از فعالان این عرصه تقدیر می‌شود.

وی در پایان از معلمان سراسر کشور دعوت کرد با ثبت و ارسال تجربه‌های خود، در رویداد ملی «مها» مشارکت کنند و در ترویج جریان تربیت دانش‌آموزان عدالت‌خواه و ظلم‌ستیز نقش‌آفرین باشند.