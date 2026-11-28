به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بهروز نظری با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد افزود: شناسایی دانش‌آموزان مستعد در حوزه ورزش و فراهم کردن زمینه مشارکت همه آنان در فعالیت‌های ورزشی از اهداف این المپیاد است.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش عشایری لرستان با تأکید بر اینکه هدف از این برنامه‌ها صرفاً کسب مقام و قهرمانی نیست، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین رویدادهایی، شور و نشاط را در مدارس افزایش دهیم.

نظری بیان کرد: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با ایجاد تحرک و نشاط در مدارس، زمینه ارتقای شاخص سلامت و تندرستی در جامعه را فراهم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه در آینده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جبران مشکلات جسمی و روانی دانش‌آموزان هزینه کنیم، باید از هم‌اکنون با اجرای برنامه‌های ورزشی و نشاط‌آور، زمینه سلامت جسمی و روانی آنان را فراهم کنیم.