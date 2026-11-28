به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه گفت: برای نخستین بار، ۲۰ هکتار از زمین‌های آبی بخش گلگیر شهرستان مسجدسلیمان به کشت هندوانه آجیلی اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری اراضی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصولات کشاورزی انجام شده است.

دوستی خواه با بیان اینکه محصول برداشت‌شده نیز برای فرآوری و تبدیل به محصول نهایی، به کارخانه‌های فرآوری داخلی منتقل خواهد شد، توسعه کشت هندوانه آجیلی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه باشد.