مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، در گزارشی از پیشرفت‌های آموزشی استان خبرداد و گفت: از مجموع ۹۲۷ مدرسه مورد نیاز، ۴۱۹ مدرسه کلنگ‌زنی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علی‌اکبر صمیمی با اشاره به عزم آموزش و پرورش برای بهبود سرانه فضای آموزشی استان، بیان کرد: بهبود فضای آموزشی یکی از ارکان کلیدی ارتقای کیفیت یادگیری و آموزش در مدارس به شمار می‌رود که در این راستا، نیاز مبرمی به هم‌افزایی خیرین برای احداث و تکمیل مدارس وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین یادآور شد: هدف‌گذاری شده است تمامی نیازهای باقی‌مانده را تأمین کرده و کمبود مدارس و فضاهای آموزشی در آذربایجان‌غربی را به صفر برسانیم، و این برنامه طی یک سال آینده به اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین به موضوع فعالیت‌های آموزشی در کنار تربیت و پرورش دانش‌آموزان پرداخت و اعلام کرد: از ۱۸۵ مدرسه قرآنی که در کشور افتتاح شده، ۴۵ مدرسه در آذربایجان‌غربی قرار دارد.

صمیمی با اشاره به افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی در استان، این روند را نشان‌دهنده بهبود یکی از شاخص‌های آموزشی دانست و بر لزوم پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و توجه به کیفیت آموزش تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج کنکور سال جاری، اعلام کرد که داوطلبان استان موفق به کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ شدند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز در رشته پزشکی پذیرفته شدند. وی این موفقیت‌ها را دستاوردهای ارزشمند دانش‌آموزان و مجموعه آموزشی استان خواند و بر اهمیت فراهم‌آوری زمینه رشد تحصیلی در مناطق و مدارس مختلف تأکید کرد.