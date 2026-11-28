شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۷ آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۶ درصدی و افزایش ۲۲۵ هزار و ۶۹۷ واحدی به ۸ میلیون و ۸۹۹ هزار رسید و در یک قدمی ۹ میلیون واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲.۰۷ درصدی و افزایش ۵۴ هزارو ۱۵۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۷ هزارو ۱۱۱ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید.

امروز با افزایش تقاضا در بیشتر گروه های بورسی در مجموع ۹۲ درصد بازار معادل حدود ۸۷۲ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند