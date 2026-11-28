به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخرالدین معصوم‌زاده اظهار کرد: نرخ‌های جدید برای ادامه سال جاری و پس از بررسی‌های کارشناسی، تأیید شورای اسلامی شهر ارومیه و هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری تعیین و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری، شرایط اقتصادی و معیشت رانندگان در کنار حقوق شهروندان افزود: نرخ‌نامه‌های جدید در برخی ایستگاه‌های تاکسی نصب خواهد شد و شهروندان همچنین می‌توانند فایل تعرفه‌ها را از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری ارومیه و سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر دریافت کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر ارومیه درباره نحوه محاسبه کرایه اتوبوس‌ها نیز توضیح داد: با وجود نصب نرخ‌های جدید در اتوبوس‌ها، پرداخت از طریق کارت بلیت الکترونیکی تا زمان تکمیل به‌روزرسانی سامانه‌ها، همچنان بر اساس تعرفه‌های قبلی سال جاری محاسبه می‌شود؛ اما در پرداخت نقدی، نرخ‌های جدید از ۷ آذرماه ملاک دریافت کرایه خواهد بود. پس از به‌روزرسانی دستگاه‌ها، تعرفه‌های جدید در پرداخت الکترونیکی نیز اعمال می‌شود.

معصوم‌زاده با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های ابلاغی از سوی رانندگان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در دریافت کرایه یا داشتن شکایت، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری ارومیه ثبت و پیگیری کنند.

وی، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و توسعه سامانه‌های پرداخت هوشمند را از محورهای فعالیت سازمان برشمرد و بر ضرورت همکاری رانندگان و شهروندان برای اجرای صحیح تعرفه‌های مصوب تأکید کرد.