به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشگرانی از دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات دارویی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای غلبه بر این چالش، یک هیدروژل تزریقی بر پایه دو پلیمر طبیعی «آلژینات» و «ژلاتین» طراحی کرده‌اند که قابلیت حمل و رهایش موضعی ترانگزامیک اسید را دارد.

انتخاب این دو ماده به این دلیل است که آلژینات ساختار شبکه‌ای و پایداری ژل را تأمین می‌کند و ژلاتین با داشتن توالی‌های زیستی آشنا برای سلول‌ها، چسبندگی و سازگاری با بافت مغز را بهبود می‌بخشد. چالش فنی در ساخت چنین ژل‌هایی، نحوه سفت شدن یا شبکه‌ای شدن آنها است. استفاده از نمک کلرید کلسیم به‌تنهایی باعث می‌شود ژل بیش از حد سریع و سفت تشکیل شود و نتوان آن را با سوزن‌های ظریف جراحی تزریق کرد. در مقابل، استفاده تنها از گلوکونات کلسیم محصولی بسیار شل و ناپایدار می‌سازد.

پژوهشگران این مطالعه با ترکیب هوشمندانه هر دو نمک کلسیم توانستند به تعادلی دست یابند که در آن ماده به راحتی از سرنگ انسولین با سوزن بسیار ظریف عبور می‌کند، اما بلافاصله پس از تزریق در محل آسیب به ژلی پایدار و انعطاف‌پذیر تبدیل می‌شود. در میان فرمولاسیون‌های مختلف آزمایش‌شده، ترکیبی با غلظت ۴ درصد آلژینات و ۴ درصد ژلاتین (موسوم به A۴G۴-TXA) بهترین عملکرد مکانیکی را نشان داد؛ به‌طوری که رفتار کشسانی و نرمی آن با ویژگی‌های بافت قشر مغز هم‌خوانی داشت و کمترین نیروی فشار را برای تزریق نیاز داشت.

در آزمایش‌های خون کامل انسان، این هیدروژل زمان لخته‌شدن خون را از حدود ۱۱.۳ دقیقه در نمونه کنترل به ۶.۶۷ دقیقه کاهش داد. این عملکرد از دو مسیر هم‌زمان حاصل می‌شود: ساختار متخلخل ژل با جذب سریع مایع خون، پلاکت‌ها و فاکتور‌های انعقادی را در محل متمرکز می‌کند و یون‌های کلسیم موجود در شبکه ژل به آغاز فرآیند انعقاد کمک می‌کنند و هم‌زمان، داروی ترانگزامیک اسید از متلاشی شدن لخته تازه جلوگیری می‌کند.

بررسی رهایش دارو نشان داد که تمام محتوای دارویی هیدروژل طی ۴۸ ساعت نخست به‌صورت تدریجی و همگام با فرسایش کنترل‌شده شبکه ژل آزاد می‌شود. همچنین آزمون‌های سلولی روی سلول‌های عصبی و سلول‌های پوشش رگ‌های خونی انسان تأیید کرد که این هیدروژل نه‌تنها سمی نیست، بلکه سطح گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) یا همان عوامل مخرب استرس اکسیداتیو را درون سلول‌ها به‌طور معناداری کاهش می‌دهد؛ اثری که در سلول‌های عروقی چشمگیرتر بود.

برای ارزیابی کارایی این سامانه بر روی حیوانات آزمایشگاهی، پژوهشگران از مدل آسیب نفوذی مغز در ۲۷ موش صحرایی استفاده کردند. نتایج نشان داد تزریق تنها ۱۰ میکرولیتر از این هیدروژل به حفره آسیب‌دیده، زمان بند آمدن خونریزی فعال را به ۳۳.۶۷ ثانیه رساند؛ در حالی که این زمان در گروه دریافت‌کننده سرم نمکی ۵۰.۶۷ ثانیه بود. در مقابل، اسفنج ژلاتینی تجاری موجود (Cutanplast) خونریزی را در ۲۳.۳۳ ثانیه متوقف کرد و پژوهشگران تصریح کرده‌اند که ادعای برتری سرعت انعقاد نسبت به این نمونه تجاری ندارند.

بررسی‌های بافت‌شناسی تا روز هفتم پس از جراحی نشان داد که هیدروژل بدون ایجاد التهاب مزمن یا بافت اسکار مخرب، با بافت مغز ادغام شده و تا روز هفتم تقریباً به‌طور کامل در بدن تجزیه و جذب می‌شود. این ویژگی به معنای آن است که در کاربرد‌های بالینی آینده نیازی به جراحی دوم برای خارج کردن ماده از مغز نخواهد بود. همچنین بررسی اندام‌های حیاتی موش‌ها شامل قلب، کبد، طحال، ریه و کلیه هیچ نشانه‌ای از مسمومیت سیستمیک نشان نداد.

با وجود این نتایج امیدوارکننده، این مطالعه محدودیت‌هایی نیز دارد که باید در مطالعات آینده برطرف شود. در این تحقیق، غلظت داروی ترانگزامیک اسید در خون، توزیع آن در سایر بافت‌های بدن و خطر احتمالی لخته شدن خون در عروق دوردست به‌طور مستقیم اندازه‌گیری نشده و مقایسه‌ای با تزریق وریدی دارو صورت نگرفته است. علاوه بر این، یکپارچگی سد خونی-مغزی، اندازه‌گیری مولکولی فاکتور‌های التهابی و محاسبه دقیق حجم لخته با روش‌های تصویربرداری انجام نشده است. بنابراین، تأیید نهایی ایمنی سیستمیک و کارایی این هیدروژل نیازمند مطالعات تکمیلی در مراحل بعدی خواهد بود.

یافته‌های این مطالعه شهریورماه سال جاری در نشریه Biomaterial advances منتشر شده است.