به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، موسی ادیب‌فر از معاینه و صدور جواز دفن دو مرد و دو زن پس از فوت در یکی از خانه باغ‌های روستای «تیزخراب» ارومیه به پزشکی قانونی ارجاع شده بودند، خبر داد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تشخیصی و آزمایشگاهی علت فوت هر چهار نفر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن و زمان فوت تاریخ ۵ آذر تشخیص داده شد و اجساد پس از صدور جواز دفن آنان تحویل بستگان شد.

ادیب فر ادامه داد: سن افراد فوت شده حدود سی ساله می باشد و جسد یک زن حادثه دیده نیز تکمیل شده لیکن بستگان متوفیه جهت تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی تاکنون مراجعه نکرده است.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست در فصل سرما از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش ایمن استفاده کرده و نسبت به خطرات گاز مونوکسید کربن توجه جدی داشته باشند.