سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از اجرای طرح مرغ سایز از ابتدای دی‌ماه خبر داد و گفت: تولید و عرضه مرغ در سن و وزن بهینه اقتصادی، با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت مصرف نهاده‌های دامی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید سعید صادق‌زاده با اشاره به مزایای اجرای این طرح اظهار کرد: تولید مرغ در سن و وزن بهینه، ضمن کاهش مدت دوره پرورش، موجب افزایش گردش سرمایه مرغداران و بهبود ضریب تبدیل خوراک می‌شود و مصرف دان به ازای هر کیلوگرم گوشت تولیدی را کاهش می‌دهد.

وی کاهش هزینه‌های خوراک، انرژی، سوخت و نیروی انسانی، کاهش ریسک‌های مدیریتی و بهداشتی و استفاده بهینه از ظرفیت سالن‌های مرغداری را از دیگر مزایای اقتصادی طرح مرغ سایز برای تولیدکنندگان برشمرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، تناسب وزن مرغ با نیاز مصرف‌کنندگان را از اهداف مهم این طرح دانست و افزود: عرضه مرغ در وزن مناسب، امکان استفاده بهتر از محصول خریداری‌شده را فراهم می‌کند و با کاهش چربی اضافه و ضایعات غیرقابل مصرف، به مدیریت هزینه‌های خانوار در تأمین مواد پروتئینی کمک خواهد کرد.

صادق‌زاده با اشاره به آثار ملی و زیست‌محیطی اجرای طرح مرغ سایز گفت: کاهش مصرف نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا، کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی، مدیریت منابع ارزی و کاهش مصرف آب و انرژی در زنجیره تولید، از دستاورد‌های مورد انتظار این طرح است.

وی ادامه داد: بهبود عملکرد تولید و کاهش مصرف منابع به ازای هر کیلوگرم گوشت قابل عرضه، علاوه بر کاهش تولید فضولات، به پایداری اقتصادی صنعت مرغداری و تقویت امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

صادق‌زاده با تأکید بر اینکه مرغ سایز به معنای کاهش کیفیت یا ارزش غذایی گوشت مرغ نیست، تصریح کرد: هدف این طرح، تولید مرغ در سن و وزن بهینه اقتصادی و جلوگیری از ادامه دوره پرورش فراتر از نقطه بهینه تولید است.

وی در پایان، همکاری مرغداران، کشتارگاه‌ها و شبکه توزیع و همچنین فرهنگ‌سازی میان مصرف‌کنندگان را از الزامات موفقیت طرح مرغ سایز دانست و بر همراهی همه حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه مرغ تأکید کرد.