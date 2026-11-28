اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در استان از اوایل روز سه شنبه ۱۰ آذرماه هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، از اوایل روزسه شنبه ۱۰ آذر تا اواسط روز پنجشنبه ۱۲ آذر انتظار رگبارو رعد وبرق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد متوسط تا شدید و رخداد طوفان لحظه‌ای و کاهش دید ناشی از مه بعداز بارندگی و بارش برف در ارتفاعات دراکثر مناطق استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی توجه کنند و مسئولان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های احتمالی اقدام نمایند.